AI学習にYouTubeの字幕を使用したとの報道にAppleが「Apple Intelligence」を含む製品版AIには使っていないと反論

非営利の研究団体が作成したAI学習用のデータセット「 The Pile 」にYouTubeの字幕が含まれていたことを受け、このデータセットを使用したとされるAppleやNVIDIAが非難されました。これに対し、Appleは「研究用の言語モデルに使用したが、AppleのAI機能である Apple Intelligence には使用していない」と反論しました。 Apple says its OpenELM model doesn't power Apple Intelligence amid YouTube controversy - 9to5Mac https://9to5mac.com/2024/07/17/apple-intelligence-openelm-training-youtube/

