2026年05月08日 01時01分 メモ

【訃報】『機動戦艦ナデシコ』『モーレツ宇宙海賊』などを手がけたアニメ監督・佐藤竜雄さん死去



1990年代後半を代表するSFアニメ『機動戦艦ナデシコ』をはじめとした作品を手がけたアニメ演出家・監督の佐藤竜雄さんが肝不全のため亡くなったことがわかりました。61歳でした。







サトウタツオ通信

http://www.dragon-brave.com/index.html



佐藤竜雄（@seitenhyohyo）さん / X

https://x.com/seitenhyohyo



佐藤さんは1964年生まれ、神奈川県出身。早稲田大学在学中にアニメーション研究会に入ったのをきっかけに、卒業後、アニメ制作会社・亜細亜堂に入社してアニメーターの道へ進みました。





その後、演出家の道に転じ、1989年放送のTVアニメ『がきデカ』で演出を担当したのち、1989年11月発売のOVA『がきデカ』では中村孝一郎氏と共同で監督を担当。その後、『ちびまる子ちゃん』や『赤ずきんチャチャ』などの作品を経て、1995年にNHKで放送された『飛べ！イサミ』で初めてTVアニメの監督を担当しています。



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翌1996年には『機動戦艦ナデシコ』を手がけました。1998年に公開された『劇場版 機動戦艦ナデシコ -The prince of darkness-』は、本編の3年後を描いた続編でありながら本編の明るいテイストがかなり抑えられて強くシリアスに振った作品として話題になり、星雲賞(メディア部門)を受賞しています。



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2001年放送の『学園戦記ムリョウ』は佐藤さんが原作・監督・シリーズ構成と全話脚本を手がけたオリジナルSFアニメで、のちにnoteで全話の脚本が無料公開されています。



佐藤竜雄監督が自ら執筆したオリジナルアニメ「学園戦記ムリョウ」の脚本をネットで公開 - GIGAZINE





2003年に放送された『宇宙のステルヴィア』もオリジナルアニメで、好評を博して続編が期待されましたが、『ナデシコ2』とともに制作は中止になったことが佐藤さんから明かされています。



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2012年には、笹本祐一さんの小説『ミニスカ宇宙海賊』を原作とした『モーレツ宇宙海賊』でも監督を担当。2度目となる星雲賞を受賞しました。



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2023年までの仕事歴については、自身のnoteでまとめた記事が公開されています。



サトウの作品歴｜佐藤竜雄｜note

https://note.com/seitenhyohyo/m/m356ed6e4396c



直近では2024年放送の『Helck』や2025年放送の『多数欠』で監督を担当。さらに、新たな作品を手がけているところでした。

