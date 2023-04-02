【訃報】世界的音楽家・坂本龍一さん死去、「YMO」で活躍し映画「ラストエンペラー」でアカデミー賞受賞
「イエロー・マジック・オーケストラ」で細野晴臣さん・高橋幸宏さんとともにテクノポップを切り開き、映画「ラストエンペラー」ではアカデミー賞作曲賞を受賞した世界的な音楽家である坂本龍一さんが2023年3月28日(火)に亡くなっていたことがわかりました。71歳でした。
【坂本龍一】ご報告 | エイベックス・ポータル - avex portal
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音楽家 坂本龍一さん死去 71歳 YMOなどで世界的に活躍 | NHK | 訃報
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坂本さんは1952年生まれ、東京都出身。3歳からピアノを習い、東京芸術大学大学院在学中にミュージシャンとしてのキャリアをスタート。
1978年に細野晴臣さん、高橋幸宏さんとともに「イエロー・マジック・オーケストラ(YMO)」を結成。YMOは「RYDEEN」「TECHNOPOLIS」「TONG POO」「君に、胸キュン。」など、数多くの印象的な楽曲を生み出しました。
Yellow Magic Orchestra – “Rydeen“ (Official Music Video) - YouTube
YELLOW MAGIC ORCHESTRA 『TECHNOPOLIS』（HD Remaster・Short ver.） - YouTube
Yellow Magic Orchestra – Yellow Magic (Tong Poo) (Official Music Video) - YouTube
Yellow Magic Orchestra －「君に、胸キュン。」 (Official Music Video) - YouTube
1983年には大島渚監督の映画「戦場のメリークリスマス」に出演し、北野武、デヴィッド・ボウイと共演。音楽も担当して高い評価を受けました。
【予告編】『戦場のメリークリスマス 4K修復版』 - YouTube
1987年には映画「ラストエンペラー」の音楽でアカデミー賞作曲賞を受賞しています。
映画「ラストエンペラー」ブルーレイ 発売中！ - YouTube
2014年に中咽頭がん療養のためコンサートなどを中止することを発表。2015年に活動を再開しましたが、2021年、前年に受けた診断で直腸がんが見つかり手術を受けたことを公表。2022年にも転移したがんの摘出手術を受けていました。
なお、YMOのメンバーである高橋幸宏さんは2023年1月11日に脳腫瘍により併発した誤嚥性肺炎のため、70歳で亡くなっています。
長きにわたり、高橋幸宏に大きな愛を贈っていただいた皆さまに。 pic.twitter.com/E7CQDBwzBx— 高橋幸宏 information (@yukihiro_info)
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