【訃報】偉大なギタリストのエドワード・ヴァン・ヘイレンさん、がんのため死去

・関連記事

【訃報】ビル・ゲイツの父ビル・ゲイツ・シニア死去、偉大な実業家の父はどんな人物だったのか? - GIGAZINE



【訃報】「ブルシット・ジョブ――クソどうでもいい仕事の理論」の著者デヴィッド・グレーバー氏が死去 - GIGAZINE



【訃報】アベンジャーズのブラックパンサーを演じたチャドウィック・ボーズマンさん死去 - GIGAZINE



【訃報】コンパイラ最適化の第一人者で女性として初めてチューリング賞を受賞した計算機科学者フランシス・E・アレン氏死去 - GIGAZINE



【訃報】映画音楽の大家エンニオ・モリコーネ氏死去、「ニュー・シネマ・パラダイス」「荒野の用心棒」など手がける - GIGAZINE



2020年10月07日 11時07分00秒 in メモ, 動画, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.