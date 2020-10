刑務所で童謡「サメのかぞく」をループ再生で聞かせる拷問をしたとして元看守が起訴される

・関連記事

悪魔崇拝系バンドがCIAの拷問に使われた曲の使用料として666,000ドルを請求 - GIGAZINE



悪名高い米軍グァンタナモ基地秘密収容所の真実の姿に迫る写真集 - GIGAZINE



CIAによる「人間破壊」の拷問を受けた生還者が考案した心理学者2名を訴える - GIGAZINE



「輸送コンテナに隠された秘密の拷問部屋」が麻薬や人身売買に関わる犯罪組織のアジトで発見される - GIGAZINE



なぜ警察は同僚の不正行為を容認する傾向にあるのか? - GIGAZINE

2020年10月07日 11時03分00秒 in 動画, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.