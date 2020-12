2020年12月24日 10時08分 ゲーム

選挙資金でゲームを不正購入していた政治家にトランプ大統領が恩赦を与える



2018年8月、アメリカの元下院議員であるダンカン・ハンター氏は、選挙資金の私的流用および虚偽報告の疑いで連邦大陪審から起訴され、2019年3月には1万5000ドル(約160万円)の選挙資金を私的流用したことを認めました。ハンター氏は家族でのヨーロッパ旅行や高級ホテルでの滞在などに選挙資金を使用していたのですが、PCゲーム販売プラットフォームのSteam上で1302ドル(約13万円)分のゲームを購入していたことも話題となりました。そのハンター氏に対して、ドナルド・トランプ大統領が恩赦を与えたことが明らかになりました。



2020年12月23日(火)、トランプ大統領はクリスマス休暇に先立って複数の犯罪者たちに恩赦を与えました。今回トランプ大統領が恩赦を与えたのは15人で、薬物犯罪の服役囚ら5人には減刑を与えています。特に注目すべきなのが、2016年のアメリカ大統領選挙の「ロシアゲート」に関する虚偽の証言を行ったことで有罪となったトランプ陣営の元外交顧問であるジョージ・パパドプロス氏や、オランダ人弁護士のアレックス・バンデルズワン氏といった、トランプ大統領とのつながりが強い人物に恩赦が与えられたという点。



こういった人々に加えて、Steam上で十数万円分のゲームを購入していたハンター氏にも恩赦が適用されることとなりました。この恩赦により、ハンター氏は選挙資金の私的流用に関して刑務所に服役したり、今後裁判を受けたりすることはなくなります。ハンター氏は11カ月の禁固刑を言い渡されており、2021年1月4日にテキサス州の連邦矯正施設ラトゥナに収容される予定でした。なお、ハンター氏は共和党の政治家で、トランプ大統領を支持していたことでも知られています。





他にも、2014年にバグダッドのソール広場で9歳の子どもを含む非武装のイラク市民14人を虐殺した傭兵グループにも恩赦が与えられています。この傭兵グループはアメリカの教育長官であるベッツィ・デヴォス氏の兄弟であるエリック・プリンス氏により設立された企業に所属していました。



なお、トランプ大統領の大統領としての任期は2021年1月20日に終了しますが、それまでの期間にトランプ大統領自身を含む複数の関係者に恩赦が適用されることが見込まれます。





・おまけ

ロシアでも「大統領経験者を生涯にわたり刑事訴追から免責する」という法案が承認され、2020年12月23日にプーチン大統領が署名しています。



https://www.afpbb.com/articles/-/3322838