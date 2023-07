弁護士がクライアントと性的接触を持つ不正行為を行っても資格剥奪に至ることはほとんどないという指摘

アメリカの多くの州では、弁護士がクライアントと性的関係を持つことは、利益相反や機密保持などの問題があることから、禁止されています。しかし、クライアントと性的関係を持つ弁護士がいることは確認されているにも関わらず、弁護士の資格を剥奪されるケースはほとんどないことが指摘されています。 Are Attys Being Held Accountable For Client Sexual Contact? - Law360 UK https://www.law360.com/articles/1693111

2023年07月03日

