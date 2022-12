【訃報】「Romanticが止まらない」などで知られる元C-C-B・笠浩二さん死去

1985年の大ヒット曲「Romanticが止まらない」や「ないものねだりのI Want You」「原色したいね」などの楽曲で知られるC-C-Bで、ドラムやボーカルとして活躍したミュージシャンの笠浩二さんが、脳梗塞のため熊本市内の病院で亡くなったことがわかりました。60歳でした。 C-C-B 笠浩二逝去のお知らせ|お知らせ|NEWS|笠浩二オフィシャルウェブサイト Kohji Ryu Official Web Site http://kohjiryu.info/news/archives/121 笠さんは1962年生まれ、福岡県出身。アマチュアバンド活動を経て、1982年に結成されたCoconut Boys(1985年に略称だった「C-C-B」に改称)の一員となり、1983年にメジャーデビューを果たしました。

・関連記事

【訃報】アニメソングの帝王・水木一郎さん死去 - GIGAZINE



【訃報】作曲家・渡辺宙明さんが心不全のため96歳で死去、マジンガーZやスーパー戦隊など多数のアニメ・特撮に楽曲を提供 - GIGAZINE



【訃報】音楽家・作曲家の福間創さん死去、P-MODELなどで活躍 - GIGAZINE



2022年12月18日 17時17分00秒 in メモ, 動画, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.