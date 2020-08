【訃報】「現役最高齢芸人」として81年にわたり活躍した漫才師・内海桂子さん死去

・関連記事

【訃報】ファッションデザイナーの山本寛斎さん死去 - GIGAZINE



【訃報】俳優・三浦春馬さん死去、映画・ドラマなどで活躍 - GIGAZINE



【訃報】「時をかける少女」「転校生」などを手がけた映画監督・大林宣彦さん死去 - GIGAZINE



【訃報】志村けんさん死去、新型コロナウイルス感染症のため - GIGAZINE



【訃報】戦後初の三冠王・捕手の通算本塁打1位など名選手にして日本一3回の名監督・野村克也さん死去 - GIGAZINE



2020年08月28日 09時18分00秒 in メモ, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.