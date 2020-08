無料で使えるSF風にデザインされたウェブフレームワーク「Arwes」

記事作成時点で公開されているArwesはアルファ版となっており、アルファ版およびソースコードは以下のGitHubページからダウンロード可能。なお、アルファ版は「モジュールやコンポーネントはテスト中で、APIは変更される可能性があります」と記載されているため、記事内のスクリーンショットとは違った内容になる場合があります。 GitHub - arwes/arwes: Futuristic Sci-Fi and Cyberpunk Graphical User Interface Framework for Web Apps https://github.com/arwes/arwes

「 Arwes 」はSF風のアニメーションやサウンドエフェクトを使ってウェブコンテンツを無料で作成できるオープンソースフレームワークです。コンセプトは「先進的な宇宙技術とエイリアン」というArwesは、試用版やサンプルのウェブサイトも公開されています。 GitHub - arwes/arwes: Futuristic Sci-Fi and Cyberpunk Graphical User Interface Framework for Web Apps https://github.com/arwes/arwes Arwesの試用版は以下のURLから実際に使ってみることができます。 Arwes - Sci-Fi UI Framework https://arwes.dev/ 試用版のウェブサイト自体もArwesを使って作られており、SFっぽい雰囲気。「Play」をクリックすれば試用版のエディタが表示されます。

