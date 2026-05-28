ヘッドライン

2026年5月28日のヘッドラインニュース


IT周辺機器メーカーのエレコムが創業40年という節目の年に、コーポレートロゴの刷新を発表しました。新ロゴはデザイナー・野老朝雄氏が手がけたもので、メインカラーには若さや成長を意味する萌黄色が用いられ、「定規とコンパスで誰でも描ける」コンセプトに基づいています。

エレコム、創立40周年を機に、コーポレートロゴを刷新 | エレコム株式会社 ELECOM
https://www.elecom.co.jp/news/release/20260528-01/

ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。


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◆ネタ（メモ・その他いろいろ）


◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
免疫制御タンパク質の多量化機構を解明―タンパク質が集まることがシグナルとなる― | 京都大学

Wi-SUN FANを用いた移動体向けセンシングのための最適ノード選択・通信経路構築アルゴリズムを開発〜自律歩行ロボットによる実証実験に成功〜 | 京都大学

◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
「検察なめんな」取り調べで暴言疑いの特捜検事、無罪主張の方針 [大阪府]：朝日新聞

高市首相 中傷動画やりとり “事務所パソコンで確認できず” | NHKニュース | 高市内閣、自民党総裁選、選挙

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中国軍、西沙諸島に「不法侵入」したオランダ軍艦を追い払ったと発表　写真1枚　国際ニュース：AFPBB News

米司法省、トランプ氏を性的暴行で訴えた女性を偽証罪容疑で捜査開始 報道　写真1枚　国際ニュース：AFPBB News

ロシア兵約50万人がウクライナでの戦争で死亡と英情報当局 - BBCニュース

反体制派、中国からの脱出に成功 ゴムボートで韓国へ　写真1枚　国際ニュース：AFPBB News


ロシア軍戦死者　50万人近くに　ウクライナ側と大きな差　ドローン攻撃など影響

日本製紙子会社の化学薬品タンク破裂 死者数は11人に達する見込み　写真2枚　国際ニュース：AFPBB News

アルビノの水牛「ドナルド・トランプ」、いけにえ免れる バングラ政府の介入で動物園に　写真15枚　国際ニュース：AFPBB News

◆ライフスタイル（人生・生活・健康）







田んぼに除草剤を撒いていたら、別荘に住む人が近づいてきて迷惑そうに「それは人体に影響は無いんですか？」と聞いてきたので、丁寧に説明したが伝わってなさそうだった - Togetter

◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）


2026年夏！はてなフォーラムサービス開始！ - orangestar2



はてな匿名ダイアリーで記法に関する不具合を修正しました - はてラボ 開発者ブログ

【福田昭のセミコン業界最前線】微細化の次はパッケージング。半導体の未来を担う技術が国際学会ECTCに集結 - PC Watch

NP Tech Log | 11個のRailsアプリケーションをモノレポに統合した話 - Net Protections Tech Blog

米国で広がる「AI嫌悪」　スペースX、巨大IPO前に難題 - 日本経済新聞

多種多様なサービスを支えるエンジニアグループが「開発生産性の一歩手前」にゆるく楽しく取り組んだ話 - ぐるなびをちょっと良くするエンジニアブログ

技術イベント参加に対する自分の考え方 - Konifar's ZATSU

◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）





きりたん対アイデンティティ - ニコニコ動画


【Poly Bridge 3】橋を架けるゲーム(自称)Part67(終)【VOICEROID実況プレイ】 - ニコニコ動画






TVアニメ『天幕のジャードゥーガル』第2弾PV｜2026年7月4 日（土）初回2話連続1時間スペシャル！ - YouTube


TV アニメ『盗掘王』柳 孝太郎キャラクター PV【2026年7月よりフジテレビ、関西テレビほかにて放送開始！】 - YouTube


《24時間限定公開》『モノノ怪』化猫【『劇場版モノノ怪 第三章 蛇神』公開前夜祭！】 - YouTube


アニメ『ドロヘドロ Season2』OPテーマ「ゼッタイMUST断面」Music Video／(K)NoW_NAME - YouTube


『ドラゴンクエストXI　過ぎ去りし時を求めて S』｜Nintendo Switch™ 2 - YouTube


『Aggelos 2』 | 概要トレーラー - YouTube


『ドラゴンクエストモンスターズ４　枯れ木の国のビアンカ・フローラ』アナウンストレーラー - YouTube


NINTENDO 64 Nintendo Classics 追加タイトル [2026年6月4日] - YouTube


『ぷよぷよ』シリーズからアルル参戦！『ソニックレーシング クロスワールド』 - YouTube


『Project Motor Racing（プロジェクトモーターレーシング）』「GT Icons Pack」トレーラー - YouTube


『ストリートファイター6』イングリッド アップデート配信開始トレーラー - YouTube


『Outbound（アウトバウンド）』開発日誌#3 スローライフxサバイバル - YouTube


「くにおくんの熱血西遊記 天竺乱闘編」製品トレーラー - YouTube


【原神】ストーリームービー「世界樹の変異」 - YouTube


【ルルイ】キャラクタームービー #亰都ザナドゥ - YouTube


『ファーミングシミュレーター25』無料コンテンツアップデート第6弾トレーラー - YouTube



◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）


”W杯チケット高すぎ” NY州などがFIFAを調査 | NHKニュース | サッカーワールドカップ2026、サッカー、ニューヨーク

バレー日本代表選手を大麻所持容疑で逮捕　合宿中、6月から国際大会：朝日新聞

「猫も虐待していましたよね...」球界を賑わしている家庭内暴力...文芸界では井上ひさしが忘れ難い存在で、知った際にショックを感じた人もいた - Togetter



◆新商品（衣・食・住）
ハーゲンダッツ ミニカップ Gelati『トロピカルリッチ＆ココナッツ』・『ソルティキャラメル＆ピスタチオ』 | ニュースリリース | ハーゲンダッツ ジャパン Häagen-Dazs

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in ヘッドライン, Posted by logc_nt

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