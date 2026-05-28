2026年05月28日 19時24分 ヘッドライン

2026年5月28日のヘッドラインニュース



IT周辺機器メーカーのエレコムが創業40年という節目の年に、コーポレートロゴの刷新を発表しました。新ロゴはデザイナー・野老朝雄氏が手がけたもので、メインカラーには若さや成長を意味する萌黄色が用いられ、「定規とコンパスで誰でも描ける」コンセプトに基づいています。



エレコム、創立40周年を機に、コーポレートロゴを刷新 | エレコム株式会社 ELECOM

https://www.elecom.co.jp/news/release/20260528-01/



ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。





AIで科学研究を自動化するエージェントシステム「Robin」誕生、実際に科学的新発見を達成して2カ月半で論文を公開 - GIGAZINE



ノーベル平和賞受賞者が「マーク・ザッカーバーグやイーロン・マスクといったソーシャルメディアのボスは最強の独裁者」と語る - GIGAZINE



琵琶湖固有種「ビワマス」は一体どんな味がするのか？刺身や塩焼きなどいろいろ作って相性のいい調理法を探してみた - GIGAZINE



TCPに代わる次世代のインターネット通信プロトコル「QUIC」が正式スタート、RFC 9000の発表で - GIGAZINE



8億円以上をカジノの「ルーレット」で荒稼ぎした学者が見つけた驚きの攻略法とは？ - GIGAZINE



ウェブブラウザ草創期に消えていった多数のブラウザたち - GIGAZINE



雷に打たれると人はどうなるのか？ - GIGAZINE



18億円もの価値がつけられたレオナルド・ダ・ヴィンチの「失われた絵画」はなぜ本物だとわかったのか？ - GIGAZINE



IPv6はなぜ普及しないのか？ - GIGAZINE







◆ネタ（メモ・その他いろいろ）



これ何度見てもオモロイ

左がミッチュンサラブレッド500キロですw pic.twitter.com/tXY1seVtkj — ウマヅラハギ (@umazurahagi0512) 2026年5月27日



◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）

免疫制御タンパク質の多量化機構を解明―タンパク質が集まることがシグナルとなる― | 京都大学



Wi-SUN FANを用いた移動体向けセンシングのための最適ノード選択・通信経路構築アルゴリズムを開発〜自律歩行ロボットによる実証実験に成功〜 | 京都大学



◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）

「検察なめんな」取り調べで暴言疑いの特捜検事、無罪主張の方針 [大阪府]：朝日新聞



高市首相 中傷動画やりとり “事務所パソコンで確認できず” | NHKニュース | 高市内閣、自民党総裁選、選挙



イラン革命防衛隊、米軍基地に報復攻撃 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



中国軍、西沙諸島に「不法侵入」したオランダ軍艦を追い払ったと発表 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



米司法省、トランプ氏を性的暴行で訴えた女性を偽証罪容疑で捜査開始 報道 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



ロシア兵約50万人がウクライナでの戦争で死亡と英情報当局 - BBCニュース



反体制派、中国からの脱出に成功 ゴムボートで韓国へ 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News







ロシア軍戦死者 50万人近くに ウクライナ側と大きな差 ドローン攻撃など影響



日本製紙子会社の化学薬品タンク破裂 死者数は11人に達する見込み 写真2枚 国際ニュース：AFPBB News



アルビノの水牛「ドナルド・トランプ」、いけにえ免れる バングラ政府の介入で動物園に 写真15枚 国際ニュース：AFPBB News



◆ライフスタイル（人生・生活・健康）



リサイクルショップとかで買取査定時、「買値がつかない」と言って商品を搾取（タダ取り）、その商品を店で売った場合詐欺罪や古物営業法違反に問われるらしい。これ結構やってる所多いと思うんだけど、大丈夫か? — 呉羽雅之 (@masayuki_kureha) 2026年5月27日









無修正をなぜ頒布してはならないのかを法務大臣に直訴して聞き出した＆訴訟進行しています（随時更新） | あしやまひろこのサイトとブログ https://t.co/vT7LqMCBo5



ちょっと気になる判例があったので、今日の口頭弁論で補足しようとおもっています — あしやまひろこ (@ashiyamahiroko) 2026年5月27日









先日某所で見かけたパレットが

切実にホリ乳業に帰りたそうなのに

絶対にホリ乳業に帰れない類の荷物載せられてて



見つけて切なくなった🤣#ホリ乳業に帰りたい pic.twitter.com/78WS12TRH9 — takao (@takaopower) 2026年5月27日





警告⚠

社内ネットワークで仕事中にこっそり何かをしないでください。

監視されています😭 pic.twitter.com/FH3yQTSmzX — tetuwan atom (@TetuwanA) 2026年5月26日



田んぼに除草剤を撒いていたら、別荘に住む人が近づいてきて迷惑そうに「それは人体に影響は無いんですか？」と聞いてきたので、丁寧に説明したが伝わってなさそうだった - Togetter



◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）





2026年夏！はてなフォーラムサービス開始！ - orangestar2









ニコニコは運営が～って言ってる視聴者が多いけど、投稿者視点だとYouTubeの方が怖いんだよね…アレ全部判断をAIに丸投げしてるでしょ



・繰り返しの多いコンテンツとか謎理由で収益化停止

・BGM著作権を申告してくる謎団体(詐欺)

・唐突なBAN(主に合成音声)



これ等はニコニコだとないんですよ — 神楽 社 (@kagra846) 2026年5月27日



はてな匿名ダイアリーで記法に関する不具合を修正しました - はてラボ 開発者ブログ



【福田昭のセミコン業界最前線】微細化の次はパッケージング。半導体の未来を担う技術が国際学会ECTCに集結 - PC Watch



NP Tech Log | 11個のRailsアプリケーションをモノレポに統合した話 - Net Protections Tech Blog



米国で広がる「AI嫌悪」 スペースX、巨大IPO前に難題 - 日本経済新聞



多種多様なサービスを支えるエンジニアグループが「開発生産性の一歩手前」にゆるく楽しく取り組んだ話 - ぐるなびをちょっと良くするエンジニアブログ



技術イベント参加に対する自分の考え方 - Konifar's ZATSU



◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）

















きりたん対アイデンティティ - ニコニコ動画





【Poly Bridge 3】橋を架けるゲーム(自称)Part67(終)【VOICEROID実況プレイ】 - ニコニコ動画







ギャルの pic.twitter.com/Z4yqlNi2KA — わさび (@legend7749) 2026年5月27日









こうしてサークルの平和は保たれた pic.twitter.com/6g5zxaNrfj — 伊東 (@ito_44_3) 2026年5月27日







TVアニメ『天幕のジャードゥーガル』第2弾PV｜2026年7月4 日（土）初回2話連続1時間スペシャル！ - YouTube





TV アニメ『盗掘王』柳 孝太郎キャラクター PV【2026年7月よりフジテレビ、関西テレビほかにて放送開始！】 - YouTube





《24時間限定公開》『モノノ怪』化猫【『劇場版モノノ怪 第三章 蛇神』公開前夜祭！】 - YouTube





アニメ『ドロヘドロ Season2』OPテーマ「ゼッタイMUST断面」Music Video／(K)NoW_NAME - YouTube





『ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S』｜Nintendo Switch™ 2 - YouTube





『Aggelos 2』 | 概要トレーラー - YouTube





『ドラゴンクエストモンスターズ４ 枯れ木の国のビアンカ・フローラ』アナウンストレーラー - YouTube





NINTENDO 64 Nintendo Classics 追加タイトル [2026年6月4日] - YouTube





『ぷよぷよ』シリーズからアルル参戦！『ソニックレーシング クロスワールド』 - YouTube





『Project Motor Racing（プロジェクトモーターレーシング）』「GT Icons Pack」トレーラー - YouTube





『ストリートファイター6』イングリッド アップデート配信開始トレーラー - YouTube





『Outbound（アウトバウンド）』開発日誌#3 スローライフxサバイバル - YouTube





「くにおくんの熱血西遊記 天竺乱闘編」製品トレーラー - YouTube





【原神】ストーリームービー「世界樹の変異」 - YouTube





【ルルイ】キャラクタームービー #亰都ザナドゥ - YouTube





『ファーミングシミュレーター25』無料コンテンツアップデート第6弾トレーラー - YouTube









◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）



／

「仮面ライダーカブト20th 天を継ぐもの」

物語を司るゲストを解禁‼

＼



加賀美 結 役/#荒木飛羽 さん

天道ヒカル 役/#小寺結花 さん

ゴン 役/#馬場ふみか さん



コメントも到着✨

公式HPをチェック✅https://t.co/AnkMikhd62



11/6㈮より期間限定上映#Vシネカブト pic.twitter.com/PtNpmVkqkU — 「仮面ライダーカブト20th 天を継ぐもの」【公式】 (@vcinext_movie) 2026年5月27日



”W杯チケット高すぎ” NY州などがFIFAを調査 | NHKニュース | サッカーワールドカップ2026、サッカー、ニューヨーク



バレー日本代表選手を大麻所持容疑で逮捕 合宿中、6月から国際大会：朝日新聞



「猫も虐待していましたよね...」球界を賑わしている家庭内暴力...文芸界では井上ひさしが忘れ難い存在で、知った際にショックを感じた人もいた - Togetter





奈々公式よ

とりあえず相手は誰でもいいからコラボでちゅるぱや踊ってる動画載せるんだ

ライブ映像じゃなく今の本人が踊ってる動画を出すんだ

公式開設されたけどもうピークは過ぎてるから、本人と誰かで踊ってる動画を出すんだ

そしてそれをできるだけ毎日出すんだ

SNSとはそうやって使っていくんだ — とも (@t_m_y_k_desu) 2026年5月27日





シアターHの視界問題、最近撮可の写真がいっぱい出てて周知されてきてうれしい。「どうして観客は前方席に行きたがるのか」じゃあないよ、「どうしてこの視界で全席指定一律料金ガチャでいいと考えてるのか」って言いたいのは客のほう — しまこ (@tkwss) 2026年5月27日



◆新商品（衣・食・住）

ハーゲンダッツ ミニカップ Gelati『トロピカルリッチ＆ココナッツ』・『ソルティキャラメル＆ピスタチオ』 | ニュースリリース | ハーゲンダッツ ジャパン Häagen-Dazs

