TCPに代わる次世代のインターネット通信プロトコル「QUIC」が正式スタート、RFC 9000の発表で

インターネット技術の標準化団体である IETF が、 TCP に代わるインターネット通信プロトコルとして注目を集めている QUIC の技術仕様をまとめた RFC 9000 を発表しました。これにより正式に「バージョン1」へと移行することが決まったQUICの将来について、RFC 9000の作成を手がけたヤナ・アイアンガー氏が解説しています。 QUIC is now RFC 9000 | Fastly https://www.fastly.com/blog/quic-is-now-rfc-9000 QUIC is RFC 9000 | daniel.haxx.se https://daniel.haxx.se/blog/2021/05/27/quic-is-rfc-9000/ QUICは、現行のインターネットに使われているTCPの遅延を減らし、信頼性と安全性を改善させることを目的に開発された新しい トランスポートプロトコル です。IETFは2021年5月に、QUICの技術仕様であるRFC 9000を公開しました。アイアンガー氏によると、RFC 9000の発表はQUICがバージョン1として正式化されたことを意味しているとのこと。

2021年05月28日 14時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1l_ks

