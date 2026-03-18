2026年03月18日 19時00分 ネットサービス

海賊版サイトを通報してポイントをためることができる「オンラインハンター」をチェコの海賊版対策企業が開始



著作権侵害は大規模な海賊版サイトの場合は摘発しやすいですが、SNSやクローズドなコミュニティで海賊版コンテンツが共有されている場合には発見が困難です。この問題に対処するため、チェコの著作権侵害対策企業のWarezioがゲーム感覚で著作権侵害の事例を報告してポイントを稼ぐことができる「Online Hunter」の取り組みを開始しました。



Report link | Online Hunter

https://www.onlinehunter.net/app/report/platform





Rightsholders Crowdsource Piracy Link Reporting With 'Online Hunter' Game * TorrentFreak

https://torrentfreak.com/rightsholders-crowdsource-piracy-link-reporting-with-online-hunter-game/



Online Hunterのサイトにアクセスしたら、著作権侵害を発見したプラットフォームを選択。





URLを入力して送信。報告した内容は審査されて承認されるとポイントを獲得できます。初めて発見された海賊版リンクは高ポイント、既に報告がある海賊版リンクは低ポイントなど、報告した内容によって獲得できるポイントが変わります。





記事作成時点でOnline Hunterは東ヨーロッパおよび中央ヨーロッパを対象としていますが、近い将来西ヨーロッパにも拡大を予定しているとのこと。Warezioのヤクブ・ハイェクCEOによると、東ヨーロッパでは当局へ通報する行為が監視体制を想起させて好ましくないと考えられる傾向にあるため、西ヨーロッパへサービスを拡大することでより多くの権利保有者にとって著作権侵害を検出できる道を開く可能性もあるそうです。



Online Hunterで集めたポイントはNetflixやHBO、Warezioの公式パートナーであるチェコの格闘技団体・Oktagon MMAなどのストリーミングサービスで使えるクーポンと交換できます。Oktagon MMAのマルティン・シュテショ氏は「海賊版による経済的損害は目に見えて大きくなっています。これまでSNSチームに著作権侵害の配信を追跡させていましたが、この手法では規模とリーチに大きな限界があり、特にDiscordなどの半クローズドコミュニティを調査するのは難しくなっていました。Online Hunterのようなクラウドソーシングを活用することで、自動化ツールでは見逃されがちな著作権侵害の脅威を検出することができます」と語りました。



多くのポイントを稼いでいるユーザーは、Online Hunterのリーダーボードで表示されます。記事作成時点ではアクティブユーザーはまだ多くありませんが、見つかりにくい小規模な海賊版コミュニティを特定するためのツールとして注目が集まっています。また、Warezioの公式パートナーは記事作成時点でOktagon MMAのみとなっていますが、より多くの権利者がOnline Hunterを活用できるように、Warezioはプロジェクトへの参加を広く呼びかけています。

