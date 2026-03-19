2026年03月19日 21時00分 ゲーム

各自のターンがなんと23時間続くシヴィライゼーション風の文明シミュレーションゲーム「Freeciv Longturn」、実際に16人が戦い続けているデモのAI生成まとめ戦時新聞が面白い



「Freeciv Longturn」は、シミュレーションゲーム「シヴィライゼーション」を模したフリーゲーム「Freeciv」のマルチプレイヤーモードの1つです。各ターンが数分ではなく実時間で23時間かかることが特徴です。



GitHub - ndroo/freeciv.andrewmcgrath.info · GitHub

https://github.com/ndroo/freeciv.andrewmcgrath.info



Freecivはシヴィライゼーション風のシミュレーションゲームで、さまざまな設定が可能なことから。独自のルールを設定したゲームが世界各地のサーバーでホストされています。Freeciv Longturnは1回のターンをほぼ1日かけて完了させる長期存続型ゲームで、1回の試合には通常3～4カ月かかります。



この設定により、ユーザーは日常生活を優先でき、戦略も練りやすくなります。





2026年3月、アプリケーションをデプロイできるテストプラットフォーム「Fly.io」上でFreecivをホストするプロジェクトがスタート。Longturnのルールを採用し、記事作成時点で16人が参加したゲームが進行中です。



以下の情報サイトでは、経過ターン数、各プレイヤーの動き、プレイヤーランキングといった情報に加え、新聞記事風のAIによる要約も掲載されています。



Freeciv Longturn — freeciv.andrewmcgrath.info

https://freeciv.andrewmcgrath.info/





例えば、8ターン目終了時点では「最初の旗が掲げられてから太陽が八度巡ったこの時代において、ここに知らしめる。世界にはいまや16の都市が存在し、60の部隊によって守られ働かされている。書記たちは諸領において修められた35の技芸と知識を数え上げているが、多くの首長はいまだ専制政治の厳しい支配、あるいはもっと素朴な部族の慣習のもとに統治している」といった内容。



「得点者の中でJessが首位とされ、MinikegとIhopが僅差でそれに続く。最も実り多き都市建設者としては、Shazow、Hyfen、Blakkoutの名が挙げられ、それぞれが拡大する入植地を導いているとされる。しかし、伝令たちがもたらした最大の知らせは、AndrewとPeterが同盟を誓ったという事実だ。目撃者によれば、その誓いは率直に交わされ、初期の盟約にありがちな曖昧さはなかったという」など、プレイヤー名も入れた要約を確認できます。



サーバー主は「新規プレイヤー大歓迎」と案内中。アカウント作成後、Freecivを開き、サーバー：freeciv.andrewmcgrath.info、ポート：5556に接続してユーザー名とパスワードを入力すればアクセスできます。

