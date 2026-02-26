2026年02月26日 11時55分 メモ

予測市場のKalshiがMrBeastの編集者とカリフォルニア州知事候補者をインサイダー取引の疑いでアカウント凍結したと発表



「次のアメリカ大統領は誰になるのか？」などの未来のあらゆる出来事を予測し、その結果について賭けるという予測市場プラットフォーム・Kalshiはインサイダー取引を禁止しており、過去1年間で200件もの調査を実施し、違反のあるアカウントを複数凍結してきました。新たな事例として、Kalshiが人気YouTuberであるMrBeastの編集者と、カリフォルニア州知事候補者のアカウントをインサイダー取引の疑いで凍結したと発表しました。



Kalshiが報告した事例のひとつは、「カリフォルニア州知事選挙への立候補について、Kalshiで約200ドル(約3万1000円)分取引し、ソーシャルメディアに投稿したという人物」に関するもの。





この人物はKalshiの複数の規則に違反したとして、5年間の取引禁止と罰金(取引額の10倍)が科せられました。なお、Kalshiは「この人物は最終的にカリフォルニア州知事選挙への立候補を取り止め、代わりに連邦議会議員選挙に立候補すると発表した」と指摘しています。



Kalshiはこの人物の本名を公表していませんが、公共ラジオのNPRは「カリフォルニア州知事選挙で共和党候補として出馬予定だったカイル・ラングフォード氏である」と報じています。



ラングフォード氏は2025年5月にXで「(Kalshiで)自分の当選に100ドル(約1万5600円)を賭けました」と投稿し、他の候補者にも同様の行動を取るよう促していました。これは一種のソーシャルメディア上でのパフォーマンスと思われていたのですが、同氏は本当にKalshiで自身に関する賭けに参加しており、インサイダー取引に該当すると判断されました。



もうひとつの事例は、「YouTubeストリーミング市場で約4000ドル(約62万円)の取引を行った人物」に関するものです。この取引はKalshiのインサイダー取引規則に違反しているとして、2年間のアカウント凍結および、取引額の5倍に相当する罰金が科せられました。



Kalshiの報告で「YouTubeストリーミング市場で取引を行った人物」と記されているのは、MrBeastの編集者であるアルテム・カプター氏であることも明らかになっています。Kalshiによると、カプター氏はYouTuberの動画に関するオッズの低い賭けで「ほぼ完璧な取引」を成功させていたことで、Kalshiから疑いの目を向けられることとなった模様。



なお、KalshiではMrBeastに関する賭けが多数行われており、「MrBeastが次の動画で何を言うか」に数千万円を賭けることもあるそうです。他にも、「MrBeastが今年獲得するチャンネル登録者数」や「MrBeastがいつ結婚するか」について賭ける人もいます。



Kalshiは「カプター氏がYouTuberとの親密な関係を利用してKalshiで金儲けしようとした」と主張しています。これはKalshiの規則で禁止されているだけでなく、連邦法に違反する可能性もあります。



Kalshiの執行責任者を務めるロバート・デノールト氏は、「調査の結果、トレーダーはストリーマーの番組の編集者として雇用されており、取引に関連する重要な非公開情報にアクセスしていた可能性が高いことが判明しました」と報告しました。



なお、この件に関してMrBeastの運営するBeast Industriesの広報担当者は、「インサイダー取引を一切容認しません。当社では、組織全体で最高水準の倫理を守るため、従業員が会社の専有情報を使用することを禁止する方針を長年実施しています」とコメントしています。





どちらのケースでもKalshiのシステムが取引をフラグ付けし、監視チームがトレーダーのアカウントを凍結するに至ったそうです。なお、取引で生まれた利益の現金化はできていないとのことです。



なお、Kalshiがインサイダー取引に関する調査結果を公表するのは今回は初めてです。

