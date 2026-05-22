2026年05月22日 07時00分 ネットサービス

ついに予測市場を規制する最初の州が出現



スポーツの勝敗から政治的出来事まであらゆるものを賭けの題材にする「予測市場」は拡大しつつあり、2026年4月には242億ドル(約3兆7800億円)まで取引量が増加しています。そんな中、ミネソタ州が全米で初めて予測市場サイトの運営を禁止する法律に署名し、アメリカの商品先物取引委員会(CFTC)はこれを違法として訴訟を起こしています。



Minnesota to ban prediction markets like Kalshi, Polymarket : NPR

https://www.npr.org/2026/05/19/nx-s1-5821265/minnesota-ban-prediction-markets



CFTC Sues Minnesota to Block State Law | CFTC

https://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/9233-26



U.S. senators ban themselves from prediction markets trading

https://www.cnbc.com/2026/04/30/senate-prediction-markets-trading-ban-kalshi-polymarket.html



Gillibrand, McCormick team up to crack down on prediction markets - POLITICO

https://www.politico.com/news/2026/04/30/gillibrand-mccormick-team-up-to-crack-down-on-prediction-markets-00901671



ミネソタ州のティム・ウォルツ知事が2026年5月11日に署名した州法では、州内で特定の予測市場サービスを違法と定めています。なお、アメリカでは2018年にスポーツの試合結果や選手の活躍度合に金を賭ける「スポーツ賭博」が合法になりましたが、引き続き違法となっている州は10以上あり、ミネソタ州はスポーツ賭博を違法とする州の1つです。



アメリカでスポーツ賭博が合法化された経緯とは？ - GIGAZINE





法案を提出したミネソタ州選出の民主党議員であるエマ・グリーンマン氏は「州として、公共の安全を守り、子供たちを守るために、ギャンブルにどのような規制を課すべきか、どのように規制するのが最善かを決定すべきです」と語りました。



州法は2026年8月に施行を予定されており、施行されるとPolymarketやKalshiなどの予測市場サイトはミネソタ州で運営する場合に訴追される可能性があるほか、仮想プライベートネットワーク(VPN)などユーザーが位置情報を偽造して禁止措置を回避する行為を助長・宣伝することも禁止対象となります。





この法律について、CFTCは「予測市場業界は連邦政府当局によってのみ規制されるべきだ」と主張し、施行を阻止する為に訴訟を提起しました。CFTCによると、ミネソタ州はアメリカ有数の農業生産地であり、農業においては予測が難しい天候や不作に対応するため、農作物価格や天候に関連した金融市場に投資することで損失を減らしているとのこと。法律上の定義だとこのような金融契約も「予測市場」に含まれ、規制に巻き込まれる可能性があるとCFTCは指摘しています。



CFTCのマイケル・セリグ委員長は「このミネソタ州の法律は、予測市場における合法的な事業者や参加者を一夜にして犯罪者に変えてしまいます。ミネソタ州の農家は数十年にわたり、天候や作物関連の事象に関する金融契約を使ってリスクを減らしてきました。今回の法律はそういった合法的な市場まで規制するものであり、ウォルツ知事は特定の利益団体を優先し、アメリカの農家やイノベーションを後回しにしたのです」と批判しました。





CFTCおよび農業業界からの反発を受け、ミネソタ州政府は予測市場法案の改訂版を作成しています。改訂版では天候に関する取引は例外的に認めるよう定めており、農業業界には影響が及ばないようにしています。



しかし、依然として予測市場サイトの運営側からは強い反発を受けています。Kalshiの広報担当者であるエリザベス・ダイアナ氏は声明で「予測市場の禁止は連邦法の明白な違反です。予測市場はギャンブルではなく金融市場であり、ミネソタ州が予測市場を禁止するのは、ニューヨーク証券取引所を禁止しようとするようなものです。これは競争を減少させ、活動を海外に流出させるため、利用者にとって明らかに不利益となります」と述べています。また、Polymarketの広報担当者はNPRの取材に対し「ミネソタ州の禁止措置は、連邦政府が定めた予測市場規制の『確立された枠組み』に反します」と非難しました。



ミネソタ州をはじめとしてスポーツ賭博を禁止している州は複数ありますが、予測市場はこれらの州にもスポーツ賭博へのアクセスを提供しており、ネバダ州では州が規制するスポーツ賭博とKalshiのスポーツ予測が区別できないと裁判官に判断されるなど問題を引き起こしています。そのほか、予測市場はインサイダー取引の疑いなどの問題も強く関係しており、規制が訴えられることがあります。



共和党・ユタ州選出のジョン・カーティス上院議員と民主党・カリフォルニア州選出のアダム・シフ上院議員は2026年3月に、「予測市場はギャンブルである」とする法案を提出しました。この法案では、予測市場サイトにスポーツ賭博やカジノ形式のゲーム賭博の取り扱いを禁止しています。



予測市場でスポーツ賭博を禁止する超党派法案が登場 - GIGAZINE





また、2026年4月末には政治的な取引や死亡や暴力行為に関連するイベントを賭けに用いることへの懸念から、上院議員が予測市場で取引することを禁止する規則がアメリカ上院で可決されました。



さらにキルステン・ギリブランド上院議員とデイブ・マコーミック上院議員はこの規則を強化し、大統領、副大統領、および行政機関の上級職員が予測市場で取引することを禁止する内容を求めました。ギルブランド氏は「アメリカ国民は、公平で透明性が高く、特権的な立場にある者に有利に偏っていない金融市場を持つ権利があります。この常識的で超党派的な法案は、消費者を保護し、インサイダー取引を防止し、予測市場プラットフォームに公平性の基準を遵守させるための強力な安全策を講じるものです」と語りました。

