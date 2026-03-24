2026年03月24日 11時35分 ネットサービス

予測市場でスポーツ賭博を禁止する超党派法案が登場



どんな出来事でも賭けの題材にする「予測市場」でスポーツ賭博やカジノ形式のゲーム賭博の取り扱いを禁止する法案「Prediction Markets Are Gambling Act(予測市場はギャンブルである法)」を、上院議員グループが提出しました。



Curtis, Schiff Introduce Bipartisan Legislation to Ban Sports Prediction Market Contracts - Senator John Curtis

https://www.curtis.senate.gov/press-releases/curtis-schiff-introduce-bipartisan-legislation-to-ban-sports-prediction-market-contracts/





Bipartisan bill seeks to ban sports betting on Kalshi and Polymarket | TechCrunch

https://techcrunch.com/2026/03/23/bipartisan-bill-seeks-to-ban-sports-betting-on-kalshi-and-polymarket/



「予測市場はギャンブルである法」法案は共和党・ユタ州選出のジョン・カーティス上院議員と民主党・カリフォルニア州選出のアダム・シフ上院議員が提出したもの。





カーティス議員は法案について「ユタ州では、あまりにも多くの若者が、本来であれば連邦政府の規制当局ではなく州の管理下に置かれるべき、依存性のあるスポーツ賭博やカジノ形式のゲーム賭博にさらされています。我々の超党派法案は規制管轄権を明確にし、各州がスポーツ賭博やカジノゲームに対する権限を維持できるようにするものです。『予測市場はギャンブルである法』は、各州の権限を尊重し、家族を守り、投機的な金融商品を本来あるべきではない場所から排除することを目的としています」と述べました。



また、シフ議員は「『スポーツの結果予測』は、単に呼び名が違うだけのスポーツ賭博に他なりません。にもかかわらず、こうした結果予測が全50州で提供されているのは州法・連邦法違反です。商品先物取引委員会は法を執行するどころか、予測市場を容認して拡大の後押しすらしています。州の消費者保護を侵害し、先住民の主権を侵害し、公的収入をもたらさない抜け穴を排除するため、今こそ議会が介入すべき時です。カーティス議員と協力し、こうした違法市場に終止符を打てることを誇りに思います」と述べています。



議員らによると、スポーツ予測市場は急激に拡大しており、2026年のスーパーボウル関連の取引総額は10億ドル(約1590億円)にも上ります。





州によってはスポーツ賭博は禁止されていて、特にユタ州ではありとあらゆる形態のギャンブルが禁止されているのですが、予測市場はスポーツを題材にした賭けもユタ州を含めた全50州で提供しているとのことです。



予測市場大手・Kalshiの広報を担当するエリザベス・ダイアナ氏はニュースサイト・TechCrunchに対し、当該法案は競争を抑制し、ユーザーを国外で運営されている予測市場に誘導してしまうものであると主張。また、法案そのものがカジノ利権に動機づけられたもので、消費者保護よりもカジノの独占保護を念頭に置いたものだと指摘しています。

