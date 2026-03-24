2026年03月24日 12時00分 サイエンス

冷戦末期に沈没したソ連の原子力潜水艦から放射性物質が漏出しているという調査結果



冷戦末期の1989年、ソビエト連邦(ソ連)の原子力潜水艦であるコムソモレツ(K-278)が、ノルウェー海沖での演習中に発生した火災によって沈没しました。記事作成時点でも海底にあるコムソモレツの船体から、放射性物質が漏出しているとの調査結果が報告されました。



Status of the sunken nuclear submarine Komsomolets in the Norwegian Sea | PNAS

https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2520144123



Sunken Soviet Submarine Is Leaking Radioactive Material in The Ocean : ScienceAlert

https://www.sciencealert.com/sunken-soviet-submarine-is-leaking-radioactive-material-in-the-ocean



コムソモレツはソ連が開発した攻撃型原子力潜水艦で、長さは約118mで幅が約11mという船体には動力源である原子炉のほか、核弾頭に計12kgのプルトニウムを含む2発の核魚雷も搭載していました。



1989年、ノルウェー海沖で演習中だったコムソモレツの船内で火災が発生し、急浮上するとともに電気システムがショートし、原子炉が緊急停止しました。結局コムソモレツは沈没することとなり、乗員64人のうち42人が亡くなる惨事となりました。





結局、コムソモレツはノルウェー海沖の水深1680m地点に沈みました。初期の調査ではコムソモレツの船体に亀裂が生じ、海水が核魚雷に接触していたことも確認されています。1994年からは損傷した魚雷格納庫を密閉するための大規模な作業が行われ、1996年には密閉が成功したと宣言されました。



2019年にはノルウェー海洋研究所の研究チームが遠隔操作型無人潜水機(ROV)によるコムソモレツの探査を実施して、船体周辺の水や堆積物、生物などのサンプルを採取しました。2019年の探査や沈没したコムソモレツの一部は、以下の動画で確認できます。



Vannprøver fra den sovjetiske atomubåten "Komsomolets" - YouTube





今回、ノルウェー放射線・原子力安全局に所属する海洋放射線生態学者のジャスティン・グウィン氏らは、2019年に収集されたデータを分析した結果をまとめました。





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