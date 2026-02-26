スマホ

Samsungが第3世代AIフォン「Samsung Galaxy S26／S26+／S26 Ultra」を発表


Samsungが第3世代AIフォン「Samsung Galaxy S26」シリーズとして、「Samsung Galaxy S26」「Samsung Galaxy S26+」「Samsung Galaxy S26 Ultra」を発表しました。本日・2026年2月26日(木)から予約受付を開始し、3月12日(木)発売です。

＜Samsung＞「Samsung Galaxy S26」「Samsung Galaxy S26+」「Samsung Galaxy S26 Ultra」(SIMフリーモデル) 2026年2月26日(木)予約開始・3月12日(木)発売 – Samsung Newsroom 日本
https://news.samsung.com/jp/galaxy-s26-launch


Samsung Unveils Galaxy S26 Series: The Most Intuitive Galaxy AI Phone Yet – Samsung Global Newsroom
https://news.samsung.com/global/samsung-unveils-galaxy-s26-series-the-most-intuitive-galaxy-ai-phone-yet

[Galaxy Unpacked 2026] A First Look at the Galaxy S26 Series: Samsung’s Most Intuitive AI Phone Yet – Samsung Global Newsroom
https://news.samsung.com/global/galaxy-unpacked-2026-a-first-look-at-the-galaxy-s26-series-samsungs-most-intuitive-ai-phone-yet

언팩 현장에서 만나본 갤럭시 S26 시리즈 | 갤럭시 언팩 2026 - YouTube


3モデルの主要スペックはこんな感じ。

 Galaxy S26Galaxy S26+Galaxy S26 Ultra
カラーコバルトバイオレット、ブラック、ホワイト、スカイブルー、シルバーシャドウ(限定)、ピンクゴールド(限定)
寸法約150mm×72mm×7.2mm約156mm×76mm×7.3mm約164mm×78mm×7.9mm
重量約167g約190g約214g
バッテリー容量4300mAh4900mAh5000mAh
ディスプレイ約6.3インチ約6.7インチ約6.9インチ
解像度2340px×1080px3120px×1440px
カメラ・アウトカメラ
超広角 約1200万画素
広角 約5000万画素
望遠 約1000万画素
・インカメラ
約1200万画素		・アウトカメラ
超広角 約5000万画素
広角 約2億画素
望遠 約5000万画素(光学5倍)
望遠 約1000万画素(光学3倍)
・インカメラ
約1200万画素
動画撮影サイズ最大7680px×4320px(8K)
OSAndroid 16
CPUSnapdragon 8 Elite Gen5 for Galaxy
メモリ・ストレージメモリ12GB＋ストレージ256GB
メモリ12GB＋ストレージ512GB		メモリ12GB＋ストレージ256GB
メモリ12GB＋ストレージ512GB
メモリ16GB＋ストレージ1TB
外部接続・Wi-Fi
2.4GHz：IEEE 802.11b/g/n/ax/be
5GHz：IEEE 802.11a/n/ac/ax/be
6GHz：IEEE 802.11ax/be
・Bluetooth
Ver.5.4		・Wi-Fi
2.4GHz：IEEE 802.11b/g/n/ax/be
5GHz：IEEE 802.11a/n/ac/ax/be
6GHz：IEEE 802.11ax/be
・Bluetooth
Ver.6.0
防水/防塵防水：IPX5・IPX8
防塵：IP6X
生体認証指紋認証／顔認証
おサイフケータイ対応


左からGalaxy S26 Ultra、Galaxy S26+、Galaxy S26。


CPUにはSnapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxyを搭載し、AI処理能力、電力効率、熱管理性能を最適化しています。

特に最上位モデルであるS26 Ultraは、CPU性能が前シリーズ・S25 Ultra比で最大19％向上、NPU性能は39％向上、GPU性能は24％向上しています。このパフォーマンスを持続させるため、S26 Ultraにはマルチチャネル構造を採用した新設計のベイパーチャンバーを搭載し、放熱効率を高めているとのこと。また、超急速充電3.0に対応し、約30分で最大75％まで充電が可能です。


カメラ性能も総じて向上していますが、特にS26 UltraはGalaxyシリーズとして初めて高品質な映像制作ワークフローに最適化されたコーデック・APVに対応しています。

また、ユーザーのプライバシー保護のため、S26 Ultraにはモバイル業界初となるプライバシーディスプレイを搭載。ピクセル単位でプライバシー保護を実現しています。


3モデルともカラーはコバルトバイオレット、ブラック、ホワイト、スカイブルー、シルバーシャドウ、ピンクゴールドの6色展開で、このうちシルバーシャドウとピンクゴールドはSamsung.com限定扱いです。


価格はSamsungオンラインショップの場合、Galaxy S26が税込13万6400円～16万3900円、S26+が税込16万9920円～19万6900円、S26 Ultraが税込21万8900円～29万9200円です。

この記事のタイトルとURLをコピーする

・関連記事
Samsungが画面の覗き見を防ぐため「ピクセルレベル」でプライバシーを向上させるディスプレイ機能をGalaxyシリーズに導入すると発表 - GIGAZINE

「Galaxy Unpacked」イベントが2月26日3時(日本時間)に開催、期待される「Galaxy S26シリーズ」などこれまでのリークまとめ - GIGAZINE

最大10インチディスプレイの3つ折りスマホ「Galaxy Z TriFold」をSamsungが発表、価格は約38万円と超高級モデルに - GIGAZINE

Google Geminiをスマホ用のAIエージェントにしてタスク自動化が可能に、まずはPixel 10シリーズとGalaxy S26シリーズで - GIGAZINE

SamsungがGalaxy AIにAIエージェントのPerplexityを追加、GeminiやBixbyと合わせて利用可能に - GIGAZINE

・関連コンテンツ

in スマホ, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article Samsung announces the third-generation A….