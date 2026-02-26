2026年02月26日 11時48分 スマホ

Samsungが第3世代AIフォン「Samsung Galaxy S26／S26+／S26 Ultra」を発表



Samsungが第3世代AIフォン「Samsung Galaxy S26」シリーズとして、「Samsung Galaxy S26」「Samsung Galaxy S26+」「Samsung Galaxy S26 Ultra」を発表しました。本日・2026年2月26日(木)から予約受付を開始し、3月12日(木)発売です。



＜Samsung＞「Samsung Galaxy S26」「Samsung Galaxy S26+」「Samsung Galaxy S26 Ultra」(SIMフリーモデル) 2026年2月26日(木)予約開始・3月12日(木)発売 – Samsung Newsroom 日本

https://news.samsung.com/jp/galaxy-s26-launch





Samsung Unveils Galaxy S26 Series: The Most Intuitive Galaxy AI Phone Yet – Samsung Global Newsroom

https://news.samsung.com/global/samsung-unveils-galaxy-s26-series-the-most-intuitive-galaxy-ai-phone-yet



[Galaxy Unpacked 2026] A First Look at the Galaxy S26 Series: Samsung’s Most Intuitive AI Phone Yet – Samsung Global Newsroom

https://news.samsung.com/global/galaxy-unpacked-2026-a-first-look-at-the-galaxy-s26-series-samsungs-most-intuitive-ai-phone-yet



언팩 현장에서 만나본 갤럭시 S26 시리즈 | 갤럭시 언팩 2026 - YouTube





3モデルの主要スペックはこんな感じ。



Galaxy S26 Galaxy S26+ Galaxy S26 Ultra カラー コバルトバイオレット、ブラック、ホワイト、スカイブルー、シルバーシャドウ(限定)、ピンクゴールド(限定) 寸法 約150mm×72mm×7.2mm 約156mm×76mm×7.3mm 約164mm×78mm×7.9mm 重量 約167g 約190g 約214g バッテリー容量 4300mAh 4900mAh 5000mAh ディスプレイ 約6.3インチ 約6.7インチ 約6.9インチ 解像度 2340px×1080px 3120px×1440px カメラ ・アウトカメラ

超広角 約1200万画素

広角 約5000万画素

望遠 約1000万画素

・インカメラ

約1200万画素 ・アウトカメラ

超広角 約5000万画素

広角 約2億画素

望遠 約5000万画素(光学5倍)

望遠 約1000万画素(光学3倍)

・インカメラ

約1200万画素 動画撮影サイズ 最大7680px×4320px(8K) OS Android 16 CPU Snapdragon 8 Elite Gen5 for Galaxy メモリ・ストレージ メモリ12GB＋ストレージ256GB

メモリ12GB＋ストレージ512GB メモリ12GB＋ストレージ256GB

メモリ12GB＋ストレージ512GB

メモリ16GB＋ストレージ1TB 外部接続 ・Wi-Fi

2.4GHz：IEEE 802.11b/g/n/ax/be

5GHz：IEEE 802.11a/n/ac/ax/be

6GHz：IEEE 802.11ax/be

・Bluetooth

Ver.5.4 ・Wi-Fi

2.4GHz：IEEE 802.11b/g/n/ax/be

5GHz：IEEE 802.11a/n/ac/ax/be

6GHz：IEEE 802.11ax/be

・Bluetooth

Ver.6.0 防水/防塵 防水：IPX5・IPX8

防塵：IP6X 生体認証 指紋認証／顔認証 おサイフケータイ 対応



左からGalaxy S26 Ultra、Galaxy S26+、Galaxy S26。





CPUにはSnapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxyを搭載し、AI処理能力、電力効率、熱管理性能を最適化しています。



特に最上位モデルであるS26 Ultraは、CPU性能が前シリーズ・S25 Ultra比で最大19％向上、NPU性能は39％向上、GPU性能は24％向上しています。このパフォーマンスを持続させるため、S26 Ultraにはマルチチャネル構造を採用した新設計のベイパーチャンバーを搭載し、放熱効率を高めているとのこと。また、超急速充電3.0に対応し、約30分で最大75％まで充電が可能です。





カメラ性能も総じて向上していますが、特にS26 UltraはGalaxyシリーズとして初めて高品質な映像制作ワークフローに最適化されたコーデック・APVに対応しています。



また、ユーザーのプライバシー保護のため、S26 Ultraにはモバイル業界初となるプライバシーディスプレイを搭載。ピクセル単位でプライバシー保護を実現しています。





3モデルともカラーはコバルトバイオレット、ブラック、ホワイト、スカイブルー、シルバーシャドウ、ピンクゴールドの6色展開で、このうちシルバーシャドウとピンクゴールドはSamsung.com限定扱いです。





価格はSamsungオンラインショップの場合、Galaxy S26が税込13万6400円～16万3900円、S26+が税込16万9920円～19万6900円、S26 Ultraが税込21万8900円～29万9200円です。

