Samsungが第3世代AIフォン「Samsung Galaxy S26／S26+／S26 Ultra」を発表
Samsungが第3世代AIフォン「Samsung Galaxy S26」シリーズとして、「Samsung Galaxy S26」「Samsung Galaxy S26+」「Samsung Galaxy S26 Ultra」を発表しました。本日・2026年2月26日(木)から予約受付を開始し、3月12日(木)発売です。
3モデルの主要スペックはこんな感じ。
|Galaxy S26
|Galaxy S26+
|Galaxy S26 Ultra
|カラー
|コバルトバイオレット、ブラック、ホワイト、スカイブルー、シルバーシャドウ(限定)、ピンクゴールド(限定)
|寸法
|約150mm×72mm×7.2mm
|約156mm×76mm×7.3mm
|約164mm×78mm×7.9mm
|重量
|約167g
|約190g
|約214g
|バッテリー容量
|4300mAh
|4900mAh
|5000mAh
|ディスプレイ
|約6.3インチ
|約6.7インチ
|約6.9インチ
|解像度
|2340px×1080px
|3120px×1440px
|カメラ
|・アウトカメラ
超広角 約1200万画素
広角 約5000万画素
望遠 約1000万画素
・インカメラ
約1200万画素
|・アウトカメラ
超広角 約5000万画素
広角 約2億画素
望遠 約5000万画素(光学5倍)
望遠 約1000万画素(光学3倍)
・インカメラ
約1200万画素
|動画撮影サイズ
|最大7680px×4320px(8K)
|OS
|Android 16
|CPU
|Snapdragon 8 Elite Gen5 for Galaxy
|メモリ・ストレージ
|メモリ12GB＋ストレージ256GB
メモリ12GB＋ストレージ512GB
|メモリ12GB＋ストレージ256GB
メモリ12GB＋ストレージ512GB
メモリ16GB＋ストレージ1TB
|外部接続
|・Wi-Fi
2.4GHz：IEEE 802.11b/g/n/ax/be
5GHz：IEEE 802.11a/n/ac/ax/be
6GHz：IEEE 802.11ax/be
・Bluetooth
Ver.5.4
|・Wi-Fi
2.4GHz：IEEE 802.11b/g/n/ax/be
5GHz：IEEE 802.11a/n/ac/ax/be
6GHz：IEEE 802.11ax/be
・Bluetooth
Ver.6.0
|防水/防塵
|防水：IPX5・IPX8
防塵：IP6X
|生体認証
|指紋認証／顔認証
|おサイフケータイ
|対応
左からGalaxy S26 Ultra、Galaxy S26+、Galaxy S26。
CPUにはSnapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxyを搭載し、AI処理能力、電力効率、熱管理性能を最適化しています。
特に最上位モデルであるS26 Ultraは、CPU性能が前シリーズ・S25 Ultra比で最大19％向上、NPU性能は39％向上、GPU性能は24％向上しています。このパフォーマンスを持続させるため、S26 Ultraにはマルチチャネル構造を採用した新設計のベイパーチャンバーを搭載し、放熱効率を高めているとのこと。また、超急速充電3.0に対応し、約30分で最大75％まで充電が可能です。
カメラ性能も総じて向上していますが、特にS26 UltraはGalaxyシリーズとして初めて高品質な映像制作ワークフローに最適化されたコーデック・APVに対応しています。
また、ユーザーのプライバシー保護のため、S26 Ultraにはモバイル業界初となるプライバシーディスプレイを搭載。ピクセル単位でプライバシー保護を実現しています。
3モデルともカラーはコバルトバイオレット、ブラック、ホワイト、スカイブルー、シルバーシャドウ、ピンクゴールドの6色展開で、このうちシルバーシャドウとピンクゴールドはSamsung.com限定扱いです。
価格はSamsungオンラインショップの場合、Galaxy S26が税込13万6400円～16万3900円、S26+が税込16万9920円～19万6900円、S26 Ultraが税込21万8900円～29万9200円です。
