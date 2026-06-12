2026年06月12日 13時10分 ネットサービス

予測市場のKalshiがインサイダー防止策を強化、個別のリスク評価や参加者の勤務先情報収集を実施



あらゆるものを賭けの対象にする予測市場プラットフォームのKalshiが、インサイダー取引の疑いで摘発されるユーザーが増加していることを受け、「市場の健全性に関するアップデート」を実施すると発表しました。アップデートにはインサイダー取引や市場操作のリスクが高い市場に独自のリスクスコアを割り当てるほか、一定のスコアを持つ市場についてはユーザーの雇用情報を収集して潜在的なインサイダーを検出することが含まれます。



Kalshi to Implement Market Integrity Updates

https://news.kalshi.com/p/kalshi-market-integrity-updates-risk-scoring-employment-verification-whistleblower





Kalshi adds required employment verification for some prediction market bets | The Verge

https://www.theverge.com/business/948083/kalshi-prediction-markets-insider-trading



Kalshiは2026年2月に市場監視および執行体制の拡充を目的として、監視業界の大手専門家や組織と提携した「独立監視監査委員会」を設立しました。2026年6月には独立監視監査委員会による初の報告書が提出され、第1四半期に150件以上の不正疑惑・ルール違反案件を調査したこと、新しいスクリーニングツールにより100件以上のインサイダー取引の可能性が阻止されたこと、警察への通報件数が20件以上あったことなどが確認されました。



報告書に基づき、Kalshiは2026年6月9日に新たな市場健全性対策を発表しています。1つは新しい「リスクスコアリングフレームワーク」の設定で、製品発表のような従来から監視対象となっている市場に加え、単一の人物や不透明な組織の判断によって結果が左右されやすい市場、参加者が少なく価格操作の影響を受けやすい市場、重要な非公開情報を保有する人物が存在する可能性が高い市場などには高いリスクスコアが割り当てられます。インサイダー取引や市場操作のリスクが高いと判断された市場は、追加審査や取扱制限の対象となる可能性があります。





世界最大規模の予測市場サービスであるPolymarketでは、2026年2月28日にアメリカとイスラエルによって行なわれたイランへの爆撃に関する予測取引で5億2900万ドル(約830億円)が取引され、政府または軍関係者による重大なインサイダー取引が疑われました。Kalshiでは戦争・暗殺・暴力に関する取引は扱っていませんが、選挙や外交政策などの取引でも国家安全保障上の懸念が生じる可能性があります。そのため、市場を混乱させる可能性のある事象と合理的に関連付けられる可能性のある出来事に「国家安全保障上リスク」のスコアを評価することで、リスクのある出来事がKalshiの市場に悪影響を及ぼすこと、あるいはその逆にKalshiの市場によって国家安全保障上のリスクを引き起こすことを防ぐことができるとKalshiは述べています。



予測市場のPolymarketで830億円もの取引がアメリカ・イスラエルによるイランへの攻撃に関する予測で発生 - GIGAZINE





また、インサイダー取引や市場操作のリスクが高い市場においては、トレーダーは参加前に勤務先や職業に関する情報の提出を求められるようになりました。これにより、市場の結果に関する重要かつ非公開の情報を持つインサイダー候補を特定し、取引が行われる前に排除することが可能になります。





さらに、Kalshiのすべてのマーケットにはユーザーが内部告発情報を提出できる報告ツールが用意されており、これらの情報は24時間365日取引状況を監視している監視チームに直接送信されます。加えて、トレーダーから寄せられた内部告発情報を受信・処理するための内部アラートシステムも構築されており、Kalshi上で不審なアクティビティを見かけた場合は報告することができます。



Kalshiの「市場の健全性に関するアップデート」は、発表した日から適用されます。



また、アメリカの商品先物取引委員会(CFTC)は予測市場の取引が商品取引法第5c条に列挙されている「テロ、暗殺、戦争、賭博、または連邦法もしくは州法の下で違法な行為」に該当するか、該当する場合は取引が公共の利益に反するかどうかを評価するための枠組みを確立すると発表しました。CFTCのマイケル・S・セリグ委員長は「CFTCは、責任あるイノベーションの妨げになることなく、規制市場の健全性を保護します。この提案は、議会が精査を指示した契約を特定するための、永続的で透明性の高い枠組みを委員会に提供するものであり、同時に正当な市場の発展を促します」と述べています。