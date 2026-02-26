人間は「AI生成画像だ」と言われると人間による芸術作品であっても共感できなくなる

2026年02月26日 12時05分 サイエンス

近年は生成AIの発達により、一部のユーザーが絵画や文芸といった芸術作品の作成にAIを利用するようになっています。2026年1月に発表された研究論文では「AI生成画像を人間による作品と偽る」「人間による作品をAI生成画像と偽る」といった実験の結果、「どのように作られたか」という情報が人間の共感性に大きな影響を与えていることが確認されました。同様の傾向は文学作品でも確認されています。



哲学者や心理学者らは長らく、芸術は単に目を楽しませるだけの存在ではなく、人と人の心をつなぐ心理的な架け橋として機能すると主張してきました。人々は絵画や詩を鑑賞する際、単に視角情報や言語情報を処理するだけではなく、作品を通じて制作者の意図や視点を理解しようとします。





心理学系メディアのPsyPostは、こうした芸術作品を鑑賞するプロセスは鑑賞者に畏敬の念を呼び起こすと指摘しています。畏敬の念とは、自分たちの世界観を揺るがすような壮大なものに出会った時に生じる感情です。心理学の理論によると、畏敬の念は自分への集中を弱め、他者とのつながりをより感じやすくするとのこと。



ところが、近年ではAIが急速に芸術分野へと進出し始めており、今やAIは人間のスタイルを忠実に模倣した絵画や詩、小説、音楽などを生成することが可能です。そこで、コロンビア・ビジネス・スクールの博士課程に在籍するマイケル・ホワイト氏と、コロンビア・ビジネス・スクールのビジネス学助教を務めるレベッカ・ポンセ・デ・レオン氏らの研究チームは、AI生成の芸術作品と人間の芸術作品を比較する研究を行いました。



ホワイト氏らが知りたかったのは、芸術作品の起源を知ることで鑑賞者の感情がどのように変化するのかという点です。ホワイト氏らは、「芸術作品の背後に人間の存在がないと、鑑賞者が作品から受ける畏敬の念が薄れてしまうだろう」という仮説を立てて、合計約1600人の被験者を対象に5つの実験を行いました。





1つ目の実験では、大都市にある美術館で被験者を募集し、鉱山労働者や衣料品労働者、自然災害の生存者といった人間の苦しみを描いた絵画を鑑賞させました。実際には、これらの絵画はすべてAIによって生成されたものでしたが、研究チームは半数の被験者には「ジェイミー・ケンドリックスという人間のアーティストが描いたもの」と伝え、残りの半数には「AIによって制作されたもの」と伝えました。そして研究チームは、鑑賞後の被験者が絵画に描かれた人々にどれほどの共感を抱いたのかを評価しました。



その結果、「AIが制作した絵画を鑑賞した」と信じている被験者は、「人間が制作した絵画を鑑賞した」と信じている被験者と比べ、明確に絵画に描かれた人々への共感度が低いことが示されました。



2つ目の実験では、「AIではなく人間のアーティストによって制作された絵画」を用いて同様の実験を行いました。





