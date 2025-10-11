2025年10月11日 21時27分 メモ

2025年ノーベル平和賞を受賞したマリア・コリナ・マチャド氏は何をした人なのか？



2025年のノーベル平和賞の受賞者はベネズエラの野党指導者であるマリア・コリナ・マチャド氏に決まりました。ベネズエラでは独裁体制が敷かれており、ノーベル賞の選考委員会はマチャド氏の「ベネズエラ国民の民主的権利を促進するためのたゆまぬ努力」と「独裁政権から民主主義への公正かつ平和的な移行を目指す闘い」を評価しています。



Maria Corina Machado – Facts – 2025 - NobelPrize.org

https://www.nobelprize.org/prizes/peace/2025/machado/facts/



ベネズエラは南米に位置する共和制国家ですが、大統領が強力な権限を持っており、実質的な独裁政治が続いています。現職のニコラス・マドゥロ大統領は2013年から3期にわたって大統領を務めているのですが、不正選挙の指摘も多数挙がっています。



世界中から結果に疑いの目が向けられているベネズエラの大統領選挙において不審なデータパターンが見つかる - GIGAZINE





マチャド氏は1967年生まれのベネズエラ人で、学生時代は工学と金融を学び、1992年にストリートチルドレンの支援団体であるAtenea Foundationを設立。2002年には選挙監視団体の「Sumate(スマテ)」を共同設立し、2010年に記録的な得票数で国会議員に初選出されました。



マチャド氏は2012年にベンテ・ベネズエラ党を結党したのですが、2014年には「マドゥロ政権への抗議活動を率いた」という理由で議員資格を剥奪されました。その後も活動を続け、2023年には2024年大統領選挙への出馬を表明。しかし、2024年1月に最高裁が「マチャド氏の公職就任の禁じたマドゥロ政権の決定」を支持する判決を下し、大統領選への出馬は事実上阻止されてしまいました。





マチャド氏は野党候補者のエドムンド・ゴンザレス氏の支持に回りましたが、マドゥロ大統領が51％の票を獲得して大統領に再任されました。上述の通り、2024年大統領選挙は不正選挙であるとする意見が多数ありますが、政権は勝利を宣言して権利の掌握をさらに強めています。



ノーベル賞選考委員会はマチャド氏の「ベネズエラ国民の民主的権利を促進するためのたゆまぬ努力」と「独裁政権から民主主義への公正かつ平和的な移行を目指す闘い」を評価し、ノーベル平和賞を授与しました。選考委員会はは「国際社会において、民主主義は後退傾向にあります。民主主義とは、自由に意見を表明し、投票し、選挙で選ばれた政府に代表される権利です。民主主義は国家内および国家間の平和の基盤なのです」と述べ、民主主義が軽視されつつある現状に警鐘を鳴らしています。



This year’s Nobel Peace Prize laureate Maria Corina Machado has led the struggle for democracy in the face of ever-expanding authoritarianism in Venezuela. Ms Machado studied engineering and finance, and had a short career in business. In 1992 she established the Atenea… pic.twitter.com/OtFF6NPuGl — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2025



マチャド氏は身の安全のために隠れ住んでおり、ノーベル平和賞授賞式に参列できるかは不透明です。ノーベル平和賞の受賞決定自体はマチャド氏に伝えられており、以下の動画で受賞決定連絡時の肉声を聞くことができます。



First reactions | Maria Corina Machado, Nobel Peace Prize 2025 | Telephone interview - YouTube





また、マチャド氏は自身のFacebookアカウントに感謝のコメントを投稿しています。





なお、現実世界の出来事の結果を予想して金銭を掛けるウェブサービス「Polymarket」では2025年のノーベル平和賞受賞者を予想する賭けが実施され、受賞発表直前までは2024年に死去したロシアの民主主義活動家アレクセイ・ナワリヌイ氏の妻であるユリア・ナヴァルナヤ氏が予想率1位でした。





受賞発表前にマチャド氏の受賞を予想していたユーザーは少なかったのですが、dirtycupというユーザーはマチャド氏の受賞に6万8373.81ドル(約1042万円)を賭けて9万9008.51ドル(約1509万円)を勝ち取っています。このdirtycupと名乗るユーザーはこれまでPolymarketの賭けに参加したことがなく、「ノーベル平和賞の受賞者発表当日に初めて賭けに参加し、マチャド氏だけに大金を賭け、約500万円を稼いだ」という特筆するべき成果を挙げたことから「ノーベル賞選考委員会の関係者なのか、はたまたマチャド氏の熱心な支持者なのか」という疑いの目を向けられています。

