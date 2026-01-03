2026年01月03日 21時05分 メモ

アメリカがベネズエラに対する大規模攻撃を実施しマドゥロ大統領夫妻を拘束して国外へ移送



アメリカのドナルド・トランプ大統領が、南米・ベネズエラに対する大規模攻撃を成功させたことを自らのSNS・Truth Socialの公式アカウントで発表しました。







トランプ大統領は2026年1月3日18時すぎ、Truth Socialに「アメリカ合衆国はベネズエラおよびその指導者ニコラス・マドゥロ大統領に対し、大規模な攻撃を成功裏に実施した」と投稿しました。





ベネズエラは1999年からチャベス大統領が独裁政権を築いていましたが、2013年に病死。副大統領だったマドゥロ氏が選挙を経て、正式に後任の大統領となりました。2026年時点で3期目を務めていますが、選挙に対しては不正があったとの指摘が野党や国内外から寄せられています。



アメリカとベネズエラの関係は、オバマーチャベス体制時に例外的に友好的だったのを除いて対立気味で、特に、マドゥロ大統領は反米主義に傾倒していました。



トランプ大統領はベネズエラに対して強硬な体勢を取っており、2025年末からベネズエラ沖に艦隊を展開。



そして2026年1月3日、アメリカは首都のカラカスへの大規模な攻撃を行いました。



トランプ大統領によると、アメリカはマドゥロ大統領夫妻の身柄を拘束し、ベネズエラ国外へ移送したとのことです。

