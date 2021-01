2021年01月13日 10時25分 ソフトウェア

SNS「Parler」から流出した投稿のGPS情報で一部ユーザーが議事堂内に侵入していたことが確認される



SNS「Parler」に投稿された100万本の映像を含む80TB分のデータをハッカーが取得した件で、当該データに含まれるGPS情報から、Parlerユーザーの一部が議事堂内に侵入していたことが確認されました。



Archivists Are Mining Parler Metadata to Pinpoint Crimes at the Capitol

https://www.vice.com/en/article/qjpevv/archivists-parler-capitol-hill-crimes





Parler Users Video GPS Data Shows Involvement in Capitol Attack

https://gizmodo.com/parler-users-breached-deep-inside-u-s-capitol-building-1846042905



「Parler」から取得された投稿内容に含まれていたメタデータは以下のようなものだとのこと。





データ取得を行ったcrash override(@donk_enby)氏は、30TB分の映像のメタデータすべてを公開しています。





この情報をもとに地図上へプロットする作業を行ったところ、Parlerユーザーの一部が議事堂に侵入していることが確認されたとのこと。





議事堂侵入事件を巡っては、不法侵入や銃の不法所持などの容疑で80人以上が逮捕されています。



ParlerのGPS情報でさまざまなことが明かされている件について、ニュースサイト・GizmodoによるとFBIはコメントを断ったとのことですが、すでに取り組みについて関心を持って動いているとの情報があるそうです。