2020年11月11日 10時01分 ネットサービス

ツイート内容が24時間で消滅する新機能「フリート」日本上陸



Instagramのストーリー機能のように、投稿内容が24時間経過すると閲覧できなくなるTwitterの新機能「フリート」の日本での提供開始が発表されました。





いまを伝える新しい形、「フリート」を日本の皆さんにご紹介します

https://blog.twitter.com/ja_jp/topics/product/2020/ntroducing-fleets-new-way-to-join-the-conversation-jp.html









「フリート」はTwitter上の新たなやりとりの方法で、「投稿内容が24時間しか表示されない」という点が従来のツイートやリプライ、DMとは異なります。他のSNSでいえば、Instagramのストーリー機能と似たようなものといえます。





Twitterは2020年3月から、この「フリート」のテストをブラジルで開始。



Twitterが投稿から24時間で自動消滅するつぶやき機能「フリート」をテスト中 - GIGAZINE





その後、イタリア、インド、韓国でもテストを重ねた結果、「フリート」がある方が、Twitterで多くの会話が行われることが確認されたとのことです。

