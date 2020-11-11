ツイート内容が24時間で消滅する新機能「フリート」日本上陸
Instagramのストーリー機能のように、投稿内容が24時間経過すると閲覧できなくなるTwitterの新機能「フリート」の日本での提供開始が発表されました。
いまを伝える新しい形、「フリート」を日本の皆さんにご紹介します
https://blog.twitter.com/ja_jp/topics/product/2020/ntroducing-fleets-new-way-to-join-the-conversation-jp.html
新機能のFleets（フリート）が登場????— Twitter Japan (@TwitterJP) November 10, 2020
Twitter上での新たな会話方法が誕生しました。
日本の利用者の皆さん、順次ご案内予定です！ pic.twitter.com/QAYxDdRfnN
「フリート」はTwitter上の新たなやりとりの方法で、「投稿内容が24時間しか表示されない」という点が従来のツイートやリプライ、DMとは異なります。他のSNSでいえば、Instagramのストーリー機能と似たようなものといえます。
Twitterは2020年3月から、この「フリート」のテストをブラジルで開始。
Twitterが投稿から24時間で自動消滅するつぶやき機能「フリート」をテスト中 - GIGAZINE
その後、イタリア、インド、韓国でもテストを重ねた結果、「フリート」がある方が、Twitterで多くの会話が行われることが確認されたとのことです。
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in ネットサービス, Posted by logc_nt