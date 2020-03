Twitterが投稿から24時間で自動消滅するつぶやき機能「フリート」をテスト中

Twitterが、InstagramやYouTubeに実装されている「ストーリー」機能と同じように、投稿した内容が24時間で自動的に消える新機能「フリート」のテストをブラジルで行っていると報じられています。



Twitter is testing disappearing tweets - CNN

https://edition.cnn.com/2020/03/04/tech/twitter-disappearing-tweets/index.html



Twitter is testing ephemeral tweets in Brazil and calling them ‘fleets’ - The Verge

https://www.theverge.com/2020/3/4/21163877/twitter-stories-test-brazil-fleets-ephemeral



Twitterではツイートが一度投稿されれば削除されない限り永遠に残り続け、投稿されたツイートはフォロワーのタイムライン上に表示されます。しかし、フリートはツイートと異なり、投稿してから24時間後に消滅するとのこと。また、フリートはフォロワーのタイムラインに直接表示されるのではなく、タイムライン上部に表示されるアイコンをタップすることで表示される仕組みになっています。



実際にフリートがどんな感じで表示されるのかは、TwitterのプロダクトリードであるKayvon Beykpour氏がツイートした以下のムービーを見るとよくわかります。



I know what you're thinking: “THIS SOUNDS A LOT LIKE STORIES!”. Yes, there are many similarities with the Stories format that will feel familiar to people. There are also a few intentional differences to make the experience more focused on sharing and seeing people’s thoughts. pic.twitter.com/OaGYZpChcN