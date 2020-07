Twitterは収益増加のためにサブスクリプションモデルについて研究している

Twitterが広告収入に依存しきった収益構造を変えるために、新しい収入源となるサブスクリプションモデルの研究に取り組んでいることが明らかになっています。



2020年7月9日、Twitterが新しいサブスクリプションプラットフォームとなる「Gryphon」の開発に取り組んでいることが、オンライン上の求人情報から明らかになりました。



これに続き、Twitterが投資家向けに共有したツイートから、同社が収益を増加させるためにサブスクリプションモデルについて研究を続けていることが明らかになっています。ただし、Twitterが検討中のサブスクリプションモデルがどのように機能し、いつから利用可能になるのかは不明です。



We're also in early stages of exploring add'l potential revenue products that complement our advertising business, which may include subscriptions & others. It is very early; we do not expect any revenue against these in 2020. $TWTR