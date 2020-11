Twitterで「誤解を招く」とラベルが付いたツイートをリツイートもしくはいいねしようとすると警告が表示されるように

Twitterは「誤解を招く可能性がある」ツイートに対してラベル付けを行っていますが、このラベルが付いたツイートをリツイートもしくはいいねしようとすると、画面に警告が表示されるようになることが明かされました。



Twitter to show a warning when you try to like a labeled tweet - The Verge

https://www.theverge.com/2020/11/23/21611927/twitter-show-warning-like-labeled-tweet



Twitterは誤解を招く可能性のあるツイートに対してラベルの付与を行っており、2020年5月には新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関する誤報やデマの拡散を防ぐためにラベル付けを行うと発表。



Twitterは誤解を招く新型コロナウイルス関連ツイートにラベルや警告を付けると発表 - GIGAZINE





さらに、2020年アメリカ大統領選挙に関するツイートに対してもラベル付けを行っており、2020年5月にはドナルド・トランプ大統領のツイートに対して「誤解を招く可能性がある」とラベル付けを行っています。



Twitterがトランプ大統領のツイートに初めて「誤解を招く可能性がある」とラベル付け - GIGAZINE





このようなラベル付けを行うことで、誤解を招く可能性のあるツイートを引用ツイートする件数が29%も減少したとTwitterは報告しました。さらに、Twitterはラベル付きのツイートをリツイートもしくはいいねする際にも、警告を表示するように仕様を変更すると発表しています。



Giving context on why a labeled Tweet is misleading under our election, COVID-19, and synthetic and manipulated media rules is vital.



These prompts helped decrease Quote Tweets of misleading information by 29% so we're expanding them to show when you tap to like a labeled Tweet. pic.twitter.com/WTK164nMfZ