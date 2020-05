Twitterは誤解を招く新型コロナウイルス関連ツイートにラベルや警告を付けると発表

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関しては「COVID-19の流行は 5Gが原因 」というウワサがSNSを中心に流れされており、実際に 電波塔が放火される 被害が出ているほか、ワクチン接種にも影響すると考えられています。このような背景からTwitterが「誤情報」「誤解を招く情報」について、新たにラベル付けを行うと発表しました。ラベルは新たに投稿されるツイートだけでなく、過去のツイートにも遡及的に適用されるとのことです。 Updating our Approach to Misleading Information https://blog.twitter.com/en_us/topics/product/2020/updating-our-approach-to-misleading-information.html Twitter launches labels, warnings on misleading COVID-19 information - Reuters https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-twitter/twitter-launches-labels-warnings-on-misleading-covid-19-information-idUSKBN22N2E4 新しいTwitterのラベルは、「投稿を削除するほど有害ではないが、人々に誤解を与える可能性がある」投稿に「さらなる情報」へのリンクをつけるというもの。ツイートの有害さの傾向と誤解を招く情報の種類によっては、「このツイートは公衆衛生の専門家のガイダンスと矛盾します」というような警告が追加されることもあるそうです。Twitterは2020年5月11日付で発表を行いましたが、ラベル付けは11日以前のものに対しても適用されるとのこと。 これが「さらなる情報」へのリンクをつける、ラベル付けが行われたツイート。

2020年05月12日 11時10分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, ウェブアプリ, Posted by logq_fa

