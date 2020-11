オックスフォード大学とアストラゼネカ開発の新型コロナワクチンが高い有効性を示したという報告

イギリスのオックスフォード大学と製薬会社のアストラゼネカが、共同で開発している新型コロナウイルスワクチン「 ChAdOx 1 nCoV-2019 」について 第III相臨床試験 の中間データを発表しました。それによると、ワクチンの有効率は平均して70.4%と、高い効果を示したとのことです。 Oxford University breakthrough on global COVID-19 vaccine | University of Oxford https://www.ox.ac.uk/news/2020-11-23-oxford-university-breakthrough-global-covid-19-vaccine ChAdOx 1 nCoV-2019は「低中所得国に永続的に新型コロナウイルスワクチンを非営利で提供する」ことを目的として、オックスフォード大学とアストラゼネカが共同開発しているワクチンです。ChAdOx 1 nCoV-2019の第III相臨床試験はイギリス・ブラジル・南アフリカで実施され、2万4000人以上の被験者のうち131人はCOVID-19の感染が確認されていたとのこと。 ワクチンは2パターンの投与法が実施されており、有効率はそれぞれ90%と62%、平均して70.4%の有効性が確認されました。有効性が高かった方は2回に分けてワクチンを接種しており、1回目は通常投与量の半分のみ、2回目は通常通りの投与量を摂取する方法でした。ワクチン接種を受けた人に入院や重篤な症例はなかったとのこと。

2020年11月24日

