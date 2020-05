2020年05月27日 10時44分 ネットサービス

Twitterがトランプ大統領のツイートに初めて「誤解を招く可能性がある」とラベル付け



Twitterは「編集されたムービーや写真」をラベル付けしたり、誤解を招く可能性のあるツイートをラベル付けしたりすることで、意図的に操作された情報に人々がだまされないようにする対策を取っています。このラベルが、アメリカのドナルド・トランプ大統領が公式Twitterアカウントでつぶやいた内容に初めてつけられたことがわかりました。



Twitter labels Trump tweets as ‘potentially misleading’ for the first time - The Verge

https://www.theverge.com/2020/5/26/21271207/twitter-donald-trump-fact-check-mail-in-voting-coronavirus-pandemic-california



Twitter adds a warning label fact-checking Trump’s false voting claims | TechCrunch

https://techcrunch.com/2020/05/26/twitter-trump-labels-fact-checking-tweet/



アメリカのカリフォルニア州では新型コロナウイルスの影響を鑑みて、2020年11月に行われる大統領選挙での投票方法について、州内の有権者に対して「郵送投票」を認めると発表しています。これに対して、トランプ大統領の属する共和党側は、カリフォルニア州知事のギャビン・ニューサム氏に郵送投票の撤回を求めるべく訴訟を起こしています。



「誤解を招く可能性がある」というラベルが付けられたのは、トランプ大統領による以下の郵送投票に関する意見をまとめた2つのツイート。



ツイートでは「ありえない!郵送投票は実質詐欺のようなものであることは明らかだ。郵便ポストが泥棒に遭い、そこから集められた投票用紙は偽造され、さらに違法に印刷され、不正に署名されることとなるだろう。カリフォルニア州知事は何百万人もの人々の投票用紙を郵便で送付するつもりだ。州内に住んでいる人ならば誰でも投票可能で、彼らが誰でありどうやってそこにたどり着いたかは関係ありません。こういった人々の多くは、これまで誰に投票するかさえ考えたことがない人たちだろう。そのため、郵送投票を採用すれば不正に仕組まれた選挙になってしまう。そんなことはありえない!」と記しています。



There is NO WAY (ZERO!) that Mail-In Ballots will be anything less than substantially fraudulent. Mail boxes will be robbed, ballots will be forged & even illegally printed out & fraudulently signed. The Governor of California is sending Ballots to millions of people, anyone..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2020年5月26日

....living in the state, no matter who they are or how they got there, will get one. That will be followed up with professionals telling all of these people, many of whom have never even thought of voting before, how, and for whom, to vote. This will be a Rigged Election. No way! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2020年5月26日



埋め込みを行うとラベル表示はありませんが、アプリやブラウザでツイートを見ると「Get the facts about mail-in ballots(郵送投票に関する事実をチェックしてください)」というラベルが付与されています。ラベルをクリックするとファクトチェッカーのページに移動することが可能。リンク先のページには「トランプ大統領は郵送投票が不正に仕組まれた投票につながると偽って主張しました。しかし、ファクトチェッカーは郵送投票が有権者詐欺に関連しているという証拠はないと判断しました」と記されています。





Twitterの広報担当者はトランプ大統領のツイートについて、「投票プロセスについて誤解を招く可能性のある情報が含まれており、郵送投票に関する追加のコンテキストを提供するためにラベル付けが実施されました」と述べています。



なお、トランプ大統領は自身が毎日服用している抗マラリア薬のヒドロキシクロロキンについて「新型コロナウイルス感染症に治療に効果的であることが証明されている」と誤った情報をツイートしていましたが、このツイートに対しては「誤解を招く可能性がある」のラベルは付けられていませんでした。



トランプ大統領は今回のTwitterのラベル付けに対して、「Twitterは2020年の大統領選挙に干渉している。Twitterは私の郵送投票が大規模な汚職や選挙妨害につながるという意見に対して、フェイクニュースを報じるCNNやAmazonの所有するワシントンポストといった間違ったメディアによるファクトチェックをベースに『間違った情報である』とラベル付けすることで、言論の自由を奪っている!大統領としてこんなことが起こることは許せない!」とツイートしています。



....Twitter is completely stifling FREE SPEECH, and I, as President, will not allow it to happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2020年5月26日