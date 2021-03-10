2021年03月10日 10時19分 ソフトウェア

今日は毎月恒例「Windows Update」の日



今月も毎月更新されるWindowsのセキュリティ更新プログラムやバグ修正が配信されるWindows Updateが行われました。早めにアップデートしておきましょう。











◆Windows 10 v20H2、v2004、v1909、v1809、v1803

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Windows 10 v2004 および Windows 10 v20H2：5000802

Windows 10 v1909：5000808

Windows 10 v1809：5000822

Windows 10 v1803：5000809



◆Windows Server 2019、Windows Server 2016、Server Core インストール (2019、2016、v20H2、v2004、v1909)

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Windows Server 2019：5000822

Windows Server 2016：5000803

Windows Server v2004 および Windows Server v20H2：5000802

Windows Server v1909：5000808



◆Windows 8.1、Windows Server 2012 R2、およびWindows Server 2012

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Windows 8.1 および Windows Server 2012 R2 マンスリー ロールアップ：5000848

Windows 8.1 および Windows Server 2012 R2 セキュリティのみ：5000853

Windows Server 2012 マンスリー ロールアップ：5000847

Windows Server 2012 セキュリティのみ：5000840



◆Internet Explorer 11

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Internet Explorer 11の累積的な更新プログラム：5000800



◆Microsoft Office関連のソフトウェア

最大深刻度：

重要



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

4484376、4486673、4493151、4493200、4493203、4493214、4493224、4493225、4493227、4493228、4493229、4493233、4493234、4493239、4504702、4504703、4504707



◆Microsoft SharePoint関連のソフトウェア

最大深刻度：

重要



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

3101541、4493177、4493199、4493230、4493231、4493232、4493238



◆Power BI Report Server

最大深刻度：

重要



最も大きな影響：

情報漏えい



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

5001284、5001285



◆Azure関連のソフトウェア

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Azure関連ソフトウェアのセキュリティ更新プログラムの詳細については、セキュリティ更新プログラム ガイドhttps://msrc.microsoft.com/update-guideを参照してください



◆Microsoft Visual Studio関連のソフトウェア

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Visual Studio関連ソフトウェアのセキュリティ更新プログラムの詳細については、https://docs.microsoft.com/ja-jp/visualstudioとセキュリティ更新プログラム ガイドhttps://msrc.microsoft.com/update-guideを参照してください。



◆Windows Admin Center

最大深刻度：

重要



最も大きな影響：

セキュリティ機能のバイパス



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Windows Admin Centerのセキュリティ更新プログラムの詳細については、セキュリティ更新プログラム ガイドhttps://msrc.microsoft.com/update-guideを参照してください。



◆HEVCビデオ拡張機能

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

HEVC Video拡張機能のセキュリティ更新プログラムの詳細については、セキュリティ更新プログラム ガイドhttps://msrc.microsoft.com/update-guideを参照してください。

