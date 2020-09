2020年09月09日 10時00分 ハードウェア

Appleが9月15日にイベント「Time Flies」を開催、Apple Watch&iPadの発表か



Appleは現地時間の2020年9月15日10時(日本時間で同日26時)から配信イベントの「Time Flies」を開催することを発表しました。



Appleがメディア向けに配信イベントの「Time Flies」を開催すると呼びかけたことが明らかになりました。例年、Appleは新型iPhoneの発表イベントを9月に開催していますが、2020年は新型コロナウイルスのパンデミックの影響を受けて、iPhone 12の発表が10月にまで延期する可能性があるとBloombergは指摘しています。そのため、Bloombergは「Time Flies」では新型Apple Watchおよび新型iPadが発表されるのではと予測しています。





また、2020年に登場する新型のApple Watchでは、新機能として血中酸素濃度検出機能や心電図機能のアップデートが行われるのではと報じられています。



その他、BloombergはApple Watch向けの最新OSであるwatchOS 7と同時にiOS 14も一足先の9月に配信される可能性を指摘。さらに、2020年の新型iPhoneでは筐体デザインが一新され、より強化されたカメラや5G機能の追加などが行われると報じました。なお、iPhone 12の中でより高速な5G通信をサポートするのは「iPhone 12 Pro Max」のみと報じられています。



加えて、発表時期などは明らかになっていませんが、Appleは2020年末までに独自開発プロセッサであるApple Siliconを搭載したMacをリリースするのではとBloombergは指摘しました。



なお、Appleは2020年により小さなHomePodと、Apple純正のヘッドホンである「AirPods Studio」をリリースするとウワサされています。



