テスラの生産台数が100万台を突破

Congratulations Tesla team on making our 1,000,000th car!! pic.twitter.com/5M99a9LLQi

2020年03月11日 10時29分00秒 in 乗り物, Posted by logc_nt

