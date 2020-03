2020年03月11日 09時48分 ゲーム

任天堂とLEGOがパートナーシップを締結、レゴブロックマリオが誕生か



任天堂とLEGOがパートナーシップを結んだことが明らかになりました。記事作成時点では詳細は不明ですが、レゴブロック製のマリオが登場することはほぼ確実なようです。



Nintendo & Lego Are Building A Lego Super Mario Partnership - Game Informer

https://www.gameinformer.com/gamer-culture/2020/03/10/nintendo-lego-are-building-a-lego-super-mario-partnership



任天堂のヨーロッパ法人であるNintendo of Europeの公式Twitterアカウントが、「何か楽しいものが作られています!お楽しみに……」とツイート。



Something fun is being built! Stay tuned… #LEGO #LEGOSuperMario @LEGO_Group pic.twitter.com/Lb7PDFw7js — Nintendo of Europe (@NintendoEurope) 2020年3月10日



LEGOの公式Twitterアカウントもマリオの「イッツミーマーリオ」というおなじみのセリフをもじって、「イッツミーレゴマリオ!お楽しみに……」とツイート。





レゴジャパンの公式アカウントも同じようにツイートしています。





任天堂とLEGOの両方が「#LEGOSuperMario」というハッシュタグをつけてツイートしており、任天堂のスーパーマリオシリーズがレゴブロックになることを予感させます。



2社のツイートに対して、多くのファンが反応しており、「スーパーマリオランド2 6つの金貨」のマリオゾーンの画像を挙げ、「ついに予言が実現するのか」とツイートするユーザーや……



Finally, the prophecy is being fulfilled. #LEGOSuperMario pic.twitter.com/bn25Q8gsXw — Daan Koopman (@NintenDaan) 2020年3月10日



「リアルマリオメーカーだ」とつぶやくユーザーも。



The real Mario Maker — Stark (@starwarized) 2020年3月10日



「レゴマリオがスマブラに参戦?」



lego mario in smash? — Kegy (@DerKegy) 2020年3月10日



「レゴのポケモンも頼む」



Please give Lego pokemon please — 「The Slamdalorian」ゴゴゴゴ???????? ???? (@slamyourjam) 2020年3月10日



「OK、でも顔はどうするの?」など、さまざまな反応が見られます。



Ok but what is that face — Mr. Nintendo (@RealMrNintendo) 2020年3月10日



なお、任天堂はこれまでLEGOのライバルであるプラスチック玩具メーカーのケネックスと契約を結んでいたため、新しいLEGOとのパートナーシップは「ブロック玩具業界に大きな変化をもたらす可能性がある」と海外ゲームメディアのGame Informerは指摘しています。