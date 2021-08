2021年08月05日 21時00分 乗り物

テスラの未来的過ぎる電動ピックアップトラック「Cybertruck」の予約件数が120万件を突破



電気自動車メーカーのテスラが2019年11月に発表した電動ピックアップトラックが「Cybertruck」です。発売日はまだ決まっていないものの、テスラはすでにCybertruckの予約を受け付けており、その予約件数は120万台を超えていることが報じられています。



Far from a Flop: Tesla Cybertruck orders surpass 1.2 million units

https://www.teslarati.com/tesla-cybertruck-pre-orders-reservations-1-2-million-units/



Tesla Now Has More Than 1.25 Million Pre-Orders For The Cybertruck

https://insideevs.com/news/524156/tesla-cybertruck-preorders-exceed-1250000/



有志が作成したオンライン予約トラッカーのデータによれば、記事作成時点で、生産開始まで数カ月あるにもかかわらず、すでにCybertruckのネット予約件数は126万51台にものぼるとのこと。この予約がすべて成立すれば、テスラは790億ドル(約8兆7000億円)の売上を得ることになります。



この125万件以上の予約は、電動ピックアップトラックの分野でも最多だとのこと。なお、ライバル企業であるフォードの「F-150 ライトニング」の予約台数は2か月半で12万台でした。



Cybertruckにはシングルモーターの後輪駆動仕様、デュアルモーターの四輪駆動仕様、トライモーターの四輪駆動仕様という3種類が用意されていますが、予約総数のおよそ48%はデュアルモーターの四輪駆動仕様だそうです。そして、最も人気が低いのはシングルモーターの後輪駆動仕様で、予約総数のおよそ7%だったとのこと。





なお、Cybertruckは建設中のテスラの工場「ギガ・テキサス」で生産することを、イーロン・マスクCEOが明らかにしています。しかし、モデルYも同じ工場で製造を開始することが決定しています。そのため、Cybertruckの初動生産量はどうしても少なくなる見込みです。





テスラの車両エンジニアリング担当ヴァイスプレジデントであるラース・モラビー氏は、テスラの2021年第2四半期決算発表の場で「Cybertruckは、車両のアーキテクチャの基本設計を終えた段階です。Cybertruckの製造工程では、従来の自動車の製造方法を再定義しています。もちろん、モデルYの製造はCybertruckよりも優先されますが、2021年後半にはCybertruckのベータ段階に移行し、モデルYを製造した後にギガ・テキサスでのCybertruck生産を強化したいと考えています」とコメントしています。



電気自動車関連のニュースサイト・IndieEVsは「これほど多くの予約が入っているということは、テスラのCybertruckを実際に入手するにはよほどの忍耐が必要だということでしょう」と述べ、多すぎる予約に対してCybertruckの生産が追いつかないのではないかという懸念を示しました。