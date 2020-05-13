2020年05月13日 11時37分 ソフトウェア

今日は毎月恒例「Windows Update」の日



今月も毎月更新されるWindowsのセキュリティ更新プログラムやバグ修正が配信されるWindows Updateが行われました。早めにアップデートしておきましょう。また、開発者向けにWindows 10のメジャーアップデートである「Windows 10 May 2020 Update」のソフトウェア開発キット(SDK)もリリースされています。















2020 年 5 月のセキュリティ更新プログラム (月例) - Microsoft Security Response Center

https://msrc-blog.microsoft.com/2020/05/12/202005-security-updates/?ocid=AID740624_TWITTER_oo_spl100001271257108



What's New in Windows 10, build 19041 - UWP applications | Microsoft Docs

https://docs.microsoft.com/ja-jp/windows/uwp/whats-new/windows-10-build-19041



◆Windows 10 v1909、v1903、v1809、v1803、v1709

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Windows 10 v1903 および Windows 10 v1909：4556799

Windows 10 v1809：4551853

Windows 10 v1803：4556807

Windows 10 v1709：4556812



◆Windows Server 2019、Windows Server 2016、Server Core インストール (2019、2016、v1909、v1903、v1803)

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Windows Server 2019：4551853

Windows Server 2016：4556813

Windows Server v1903 および Windows Server v1909：4556799

Windows Server v1803：4556807



◆Windows 8.1、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Windows 8.1 および Windows Server 2012 R2 マンスリー ロールアップ：4556846

Windows 8.1 および Windows Server 2012 R2 セキュリティのみ：4556853

Windows Server 2012 マンスリー ロールアップ：4556840

Windows Server 2012 セキュリティのみ：4556852



◆Internet Explorer

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Internet Explorer の累積的な更新プログラム：4556798



◆Microsoft Office 関連のソフトウェア

最大深刻度：

重要



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Microsoft Office に関連するサポート技術情報：4484384、4484365、4484338



◆Microsoft SharePoint 関連のソフトウェア

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Microsoft SharePoint に関連するサポート技術情報：4484364、4484332、4484336、4484352、4484383



◆Microsoft Dynamics 関連のソフトウェア

最大深刻度：

重要



最も大きな影響：

なりすまし



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Microsoft Dynamics 関連のソフトウェアに関連するサポート技術情報：4552002、4551998



◆.NET Framework 関連のソフトウェア

最大深刻度：

重要



最も大きな影響：

特権の昇格



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Microsoft .NET Framework 関連のソフトウェアに関連するサポート技術情報：4552926、4552928、4552929、4552931、4556399、4556400、4556401、4556402、4556403、4556404、4556405、4556406、4556441、4556807、4556812、4556813、4556826



◆Visual Studio 関連のソフトウェア

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Visual Studio のセキュリティ更新プログラムの詳細については、https://portal.msrc.microsoft.com/ja-jp/security-guidance を参照してください



◆ChakraCore

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

ChakraCore は Chakra のコア部分であり、HTML/CSS/JS で記述された Microsoft Edge と Windows アプリケーションを強化する高パフォーマンスの JavaScript エンジンです。詳細については、https://github.com/Microsoft/ChakraCore/wiki (英語情報) と https://github.com/Microsoft/ChakraCore/releases/ (英語情報) を参照してください。



◆Power BI Report Server

最大深刻度：

重要



最も大きな影響：

なりすまし



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Power BI Report Server のセキュリティ更新プログラムの詳細については、https://portal.msrc.microsoft.com/ja-jp/security-guidance を参照してください



Windows Updateはアメリカ時間で毎月第2火曜日に公開されており、次回のアップデートは日本時間で2020年6月10日(水)に提供予定となっています。



セキュリティ更新プログラム リリース スケジュール (2020 年) - Microsoft Security Response Center

https://msrc-blog.microsoft.com/2019/10/22/securityupdatereleaseschedule2020/