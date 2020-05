今日は毎月恒例「Windows Update」の日

2020 年 5 月のセキュリティ更新プログラム (月例) - Microsoft Security Response Center https://msrc-blog.microsoft.com/2020/05/12/202005-security-updates/?ocid=AID740624_TWITTER_oo_spl100001271257108 What's New in Windows 10, build 19041 - UWP applications | Microsoft Docs https://docs.microsoft.com/ja-jp/windows/uwp/whats-new/windows-10-build-19041 ◆Windows 10 v1909、v1903、v1809、v1803、v1709 最大深刻度: 緊急 最も大きな影響: リモートでコードが実行される 関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ: Windows 10 v1903 および Windows 10 v1909: 4556799 Windows 10 v1809: 4551853 Windows 10 v1803: 4556807 Windows 10 v1709: 4556812 ◆Windows Server 2019、Windows Server 2016、Server Core インストール (2019、2016、v1909、v1903、v1803) 最大深刻度: 緊急 最も大きな影響: リモートでコードが実行される 関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ: Windows Server 2019: 4551853 Windows Server 2016: 4556813 Windows Server v1903 および Windows Server v1909: 4556799 Windows Server v1803: 4556807 ◆Windows 8.1、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012 最大深刻度: 緊急 最も大きな影響: リモートでコードが実行される 関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ: Windows 8.1 および Windows Server 2012 R2 マンスリー ロールアップ: 4556846 Windows 8.1 および Windows Server 2012 R2 セキュリティのみ: 4556853 Windows Server 2012 マンスリー ロールアップ: 4556840 Windows Server 2012 セキュリティのみ: 4556852 ◆Internet Explorer 最大深刻度: 緊急 最も大きな影響: リモートでコードが実行される 関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ: Internet Explorer の累積的な更新プログラム: 4556798 ◆Microsoft Office 関連のソフトウェア 最大深刻度: 重要 最も大きな影響: リモートでコードが実行される 関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ: Microsoft Office に関連するサポート技術情報: 4484384 、 4484365 、 4484338 ◆Microsoft SharePoint 関連のソフトウェア 最大深刻度: 緊急 最も大きな影響: リモートでコードが実行される 関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ: Microsoft SharePoint に関連するサポート技術情報: 4484364 、 4484332 、 4484336 、 4484352 、 4484383 ◆Microsoft Dynamics 関連のソフトウェア 最大深刻度: 重要 最も大きな影響: なりすまし 関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ: Microsoft Dynamics 関連のソフトウェアに関連するサポート技術情報: 4552002 、 4551998 ◆.NET Framework 関連のソフトウェア 最大深刻度: 重要 最も大きな影響: 特権の昇格 関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ: Microsoft .NET Framework 関連のソフトウェアに関連するサポート技術情報: 4552926 、 4552928 、 4552929 、 4552931 、 4556399 、 4556400 、 4556401 、 4556402 、 4556403 、 4556404 、 4556405 、 4556406 、 4556441 、 4556807 、 4556812 、 4556813 、 4556826 ◆Visual Studio 関連のソフトウェア 最大深刻度: 緊急 最も大きな影響: リモートでコードが実行される 関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ: Visual Studio のセキュリティ更新プログラムの詳細については、 https://portal.msrc.microsoft.com/ja-jp/security-guidance を参照してください ◆ChakraCore 最大深刻度: 緊急 最も大きな影響: リモートでコードが実行される 関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ: ChakraCore は Chakra のコア部分であり、HTML/CSS/JS で記述された Microsoft Edge と Windows アプリケーションを強化する高パフォーマンスの JavaScript エンジンです。詳細については、 https://github.com/Microsoft/ChakraCore/wiki (英語情報) と https://github.com/Microsoft/ChakraCore/releases/ (英語情報) を参照してください。 ◆Power BI Report Server 最大深刻度: 重要 最も大きな影響: なりすまし 関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ: Power BI Report Server のセキュリティ更新プログラムの詳細については、 https://portal.msrc.microsoft.com/ja-jp/security-guidance を参照してください Windows Updateはアメリカ時間で毎月第2火曜日に公開されており、次回のアップデートは日本時間で2020年6月10日(水)に提供予定となっています。 セキュリティ更新プログラム リリース スケジュール (2020 年) - Microsoft Security Response Center https://msrc-blog.microsoft.com/2019/10/22/securityupdatereleaseschedule2020/

2020年05月13日 11時37分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1m_mn

