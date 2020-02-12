2020年02月12日 12時30分 ソフトウェア

今日は毎月恒例「Windows Update」の日

by M.Christian



今月も毎月更新されるWindowsのセキュリティ更新プログラムやバグ修正が配信されるWindows Updateが行われました。早めにアップデートしておきましょう。今回のアップデートはWindows 7やWindows Server 2008 R2のサポートが公式に終了されてから始めてのアップデートで、99種類の脆弱性に対する修正が含まれており、月例アップデートとして配布されたパッチの数としては過去最大となっています。











2020 年 2 月のセキュリティ更新プログラム (月例) - Microsoft Security Response Center

https://msrc-blog.microsoft.com/2020/02/11/202002-security-updates/



◆Windows 10 v1909、v1903、v1809、v1803、v1709

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Windows 10 v1903 および Windows 10 v1909：4532693

Windows 10 v1809：4532691

Windows 10 v1803：4537762

Windows 10 v1709：4537789

すべて：4524244



◆Windows Server 2019、Windows Server 2016、Server Core インストール (2019、2016、v1909、v1903、v1803)

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Windows Server 2019：4532691

Windows Server 2016：4537764

Windows Server v1903 および Windows Server v1909：4532693

Windows Server v1803：4537762

すべて：4524244



◆Windows 8.1、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Windows 8.1 および Windows Server 2012 R2 マンスリー ロールアップ：4537821

Windows Server 2012Windows 8.1および Windows Server 2012 R2：4502496

Windows 8.1 および Windows Server 2012 R2 セキュリティのみ：4537803

Windows Server 2012 マンスリー ロールアップ：4537814

Windows Server 2012 セキュリティのみ：4537794



◆Internet Explorer

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Internet Explorer の累積的な更新プログラム：4537767



◆Microsoft Office 関連のソフトウェア

最大深刻度：

重要



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Microsoft Office に関連するサポート技術情報：4484250、4484156、4484163、4484265、4484256、4484254、4484267



◆Microsoft SharePoint 関連のソフトウェア

最大深刻度：

重要



最も大きな影響：

なりすまし



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Microsoft SharePoint に関連するサポート技術情報：4484259、4484264、4484255



◆Microsoft Exchange Server

最大深刻度：

重要



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Microsoft Exchange Server に関連するサポート技術情報: 4536988、4536987、4536989



◆Microsoft SQL Server

最大深刻度：

重要



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Microsoft SQL Server に関連するサポート技術情報：4535706、4532098、4532095、4535288、4532097、



◆ChakraCore

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

ChakraCore は Chakra のコア部分であり、HTML/CSS/JS で記述された Microsoft Edge と Windows アプリケーションを強化する高パフォーマンスの JavaScript エンジンです。詳細については、https://github.com/Microsoft/ChakraCore/wiki (英語情報) と https://github.com/Microsoft/ChakraCore/releases/ (英語情報) を参照してください。



◆Adobe Flash Player

最大深刻度：

重要



最も大きな影響：

特権の昇格



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Adobe Flash Player に関連するサポート技術情報：4537759。Adobe Flash Player のアドバイザリ：ADV200003



◆Microsoft Surface Hub

最大深刻度：

重要



最も大きな影響：

セキュリティ機能のバイパス



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Microsoft Surface Hub のセキュリティ更新プログラムに関連するサポート技術情報：4537765。この脆弱性の更新プログラムの詳細については、CVE-2020-0702 を参照してください。



◆Windows 悪意のあるソフトウェアの削除ツール

最大深刻度：

重要



最も大きな影響：

特権の昇格



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Windows 悪意のあるソフトウェアの削除ツールに関連するサポート技術情報：891716。この脆弱性の更新プログラムの詳細については、CVE-2020-0733 を参照してください。



Windows Updateはアメリカ時間で毎月第2火曜日に公開されており、次回のアップデートは日本時間で2020年3月11日(水)に提供予定となっています。