2020年04月17日 10時29分 ソフトウェア

Microsoftが「Windows 10 May 2020 Update」の最終バージョンをテスター向けにリリース



MicrosoftがWindows 10の次期メジャーアップデートである「Windows 10 May 2020 Update(Build 19041.207)」の最終バージョンをリリースしました。更新が一般ユーザー向けに配信され自動アップデートが行われるのは2020年5月からですが、Windows Insider Programに参加するテスター向けには既に最終バージョンのビルドが配信されています。



2020年5月のアップデートのリリースの準備| Windowsエクスペリエンスブログ

https://blogs.windows.com/windowsexperience/2020/04/16/getting-the-may-2020-update-ready-for-release/



Microsoft releases final Windows 10 May 2020 Update to testers - The Verge

https://www.theverge.com/2020/4/16/21224257/microsoft-windows-10-may-update-release-preview-download





Windows 10 May 2020 UpdateではMicrosoftの音声認識アシスタントである「Cortana」と、Windows検索にいくつかの改善が含まれています。CortanaはWindow 10のタスクバーからドッキング解除することが可能となり、検索時に「Cortanaに話しかける」か「テキストを入力する」かを選択する機能も登場します。Cortanaのインターフェイスも調整されており、天気・ニュース・今日の予定・新しい映画などを検索できる機能がインターフェイス上に追加されました。



また、Windows 10 May 2020 UpdateではWindows 10上からLinuxを利用できる「Windows Subsystem for Linux(WSL)」が「Windows Subsystem for Linux 2」にアップデートされています。Windows Subsystem for Linux 2にアップデートされたことで、Windows上で動作するLinuxのパフォーマンスが大幅に向上しているとのこと。さらに、MicrosoftはWindows Updateを介してLinuxカーネルを更新することも約束しており、開発者が独自のWSLカーネルを作成してアップデートに貢献できるように、WSLをオープンソースにする予定です。



Windows 10 May 2020 UpdateではWindows Mixed Reality(MR)が多くのユーザーに対して正しく機能しないケースがあると警告されています。MicrosoftはWindows MRを定期的に使用している場合は、Windows Insider経由でWindows 10 May 2020 Updateをインストールすることを控えるよう推奨しています。ただし、2020年5月に一般ユーザー向けにWindows 10 May 2020 Updateがリリースされる際にはバグを修正しての配信になる予定とのことです。





なお、Windows 10 May 2020 Updateでの更新内容はかなりマイナーなものではあるものの、その更新点のほとんどが以下のページにまとめられています。



What's new in the Windows 10 Insider Preview Builds (20H1) - Windows Insider Program | Microsoft Docs

https://docs.microsoft.com/en-us/windows-insider/at-home/Whats-new-wip-at-home-20h1