2023年02月09日 10時32分 ネットサービス

TwitterのAPI無料は2月13日まで延長、有料プラン2種に加え月1500ツイート作成可能な無料プラン提供を予定しPremium APIは非推奨



Twitterが、2023年2月9日で区切るとしていたTwitter APIへの無料アクセスを同年2月13日まで延長することを明らかにしました。同時に今後のAPIについての情報も小出しにし、有料のAPIに加え、1日当たり最大1500ツイートの作成が可能な無料アクセスも提供することを明かしました。





We have been busy with some updates to the Twitter API so you can continue to build and innovate with us.



We’re excited to announce an extension of the current free Twitter API access through February 13. Here’s what we’re shipping then ???? — Twitter Dev (@TwitterDev)



Twitterは2023年1月13日にサードパーティ製Twitterアプリの大部分を締め出し、規約を改定して正式にサードパーティ製アプリの存在を認めない方針を明らかにしました。さらに、Twitterは「Twitter API v2」および「Twitter API v1.1」の無償提供を終了し、有料プランに一本化する方針を示していました。



APIの無償提供は9日に終わる予定でしたが、この期限が13日まで延長されました。さらにTwitterは今後のAPIアクセスについて明確にしました。





Twitterによると、「低レベル」のアクセスが可能な有料プランと、月額100ドル(約1万3000円)で「Twitter Ads API」にアクセス可能な有料プラン、1つの認証済みユーザートークンが1ヶ月当たり1500ツイートまで作成可能な無料プランが提供される予定。これにはTwitterへのログインも含まれます。無料プランの提供について、Twitterは「エコシステムにとって非常に重要なものであるため」と説明しています。



なお、これはTwitter APIを使用するサービス向けの情報。公式アプリやtwitter.com経由で利用する一般ユーザーは、これまで通り制限なしでTwitterを利用できます。



また、既存のAPIサブスクリプションのうち「Premium API」が2月13日から非推奨とされます。Premiumに加入しているユーザーは、「Enterprise」を申請することでAPIエンドポイントを引き続き利用できると案内されています。



Twitterは「これは、Twitter APIの品質を向上させ、スパムを減らし、活発なエコシステムを実現するための新しいストーリーです。これらの変更を実装するまでお待ちください。皆さんが次に何を構築するか楽しみにしています」と述べました。



This is a new chapter for the Twitter API to increase quality, reduce spam, and enable a thriving ecosystem. We appreciate your patience as we implement these changes and we can’t wait to see what you build next!



Stay tuned for more information on continued Twitter API access. — Twitter Dev (@TwitterDev)