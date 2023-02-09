TwitterのAPI無料は2月13日まで延長、有料プラン2種に加え月1500ツイート作成可能な無料プラン提供を予定しPremium APIは非推奨
Twitterが、2023年2月9日で区切るとしていたTwitter APIへの無料アクセスを同年2月13日まで延長することを明らかにしました。同時に今後のAPIについての情報も小出しにし、有料のAPIに加え、1日当たり最大1500ツイートの作成が可能な無料アクセスも提供することを明かしました。
We have been busy with some updates to the Twitter API so you can continue to build and innovate with us.— Twitter Dev (@TwitterDev)
We’re excited to announce an extension of the current free Twitter API access through February 13. Here’s what we’re shipping then ????
Twitterは2023年1月13日にサードパーティ製Twitterアプリの大部分を締め出し、規約を改定して正式にサードパーティ製アプリの存在を認めない方針を明らかにしました。さらに、Twitterは「Twitter API v2」および「Twitter API v1.1」の無償提供を終了し、有料プランに一本化する方針を示していました。
APIの無償提供は9日に終わる予定でしたが、この期限が13日まで延長されました。さらにTwitterは今後のAPIアクセスについて明確にしました。
Twitterによると、「低レベル」のアクセスが可能な有料プランと、月額100ドル(約1万3000円)で「Twitter Ads API」にアクセス可能な有料プラン、1つの認証済みユーザートークンが1ヶ月当たり1500ツイートまで作成可能な無料プランが提供される予定。これにはTwitterへのログインも含まれます。無料プランの提供について、Twitterは「エコシステムにとって非常に重要なものであるため」と説明しています。
なお、これはTwitter APIを使用するサービス向けの情報。公式アプリやtwitter.com経由で利用する一般ユーザーは、これまで通り制限なしでTwitterを利用できます。
また、既存のAPIサブスクリプションのうち「Premium API」が2月13日から非推奨とされます。Premiumに加入しているユーザーは、「Enterprise」を申請することでAPIエンドポイントを引き続き利用できると案内されています。
Twitterは「これは、Twitter APIの品質を向上させ、スパムを減らし、活発なエコシステムを実現するための新しいストーリーです。これらの変更を実装するまでお待ちください。皆さんが次に何を構築するか楽しみにしています」と述べました。
This is a new chapter for the Twitter API to increase quality, reduce spam, and enable a thriving ecosystem. We appreciate your patience as we implement these changes and we can’t wait to see what you build next!— Twitter Dev (@TwitterDev)
Stay tuned for more information on continued Twitter API access.
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