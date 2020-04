Appleが各都市の人の動きがいかに減少しているかを示すグラフを公開、日本は諸外国と比べてどれだけ都市から人が減っているのか？

Appleが世界の63都市におけるユーザーのデータを集約し、各都市の人々の動きがいかに減少しているかを示すグラフを公開しました。1月13日から4月13日という期間において、東京・大阪・ニューヨーク・ミラノ・台北といったさまざまな都市における人の動きの変化を比較することが可能です。



Apple makes mobility data available to aid COVID-19 efforts - Apple

https://www.apple.com/newsroom/2020/04/apple-makes-mobility-data-available-to-aid-covid-19-efforts/



Appleのティム・クックCEOは4月15日付で「ユーザーのプライバシーを守りながら、私たちは公衆衛生当局がコミュニティ内での人の行動を理解できるように、また新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行を止めるための重要な見識を提供するために、Appleマップから集めた人々の動きのデータを共有します」とTwitterに投稿しました。



While protecting your privacy, we are sharing aggregated mobility data from Apple Maps to help public health authorities learn how people travel in their communities and to provide valuable insights to stop the spread of COVID-19. Stay safe and healthy! https://t.co/Nok77HKIXN