2020年07月01日 13時00分 メモ

新型コロナウイルスの感染者は増え続けているが、アメリカ人の40%は「ピークはもう過ぎた」と考えていると判明



新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の世界的な流行は続いており、2020年6月30日時点で感染者は1000万人、死者は50万人を超えています。しかし、感染者数・死者数でトップに立っているアメリカでは、「流行のピークはもう過ぎた」という見方が広まっています。



Republicans, Democrats Move Even Further Apart in Coronavirus Concerns | Pew Research Center

https://www.people-press.org/2020/06/25/republicans-democrats-move-even-further-apart-in-coronavirus-concerns/



40% of Americans Believe The Worst of The Pandemic Is Over, as Cases Accelerate

https://www.sciencealert.com/forty-percent-of-americans-believe-the-worst-of-the-pandemic-is-over-new-poll-shows



世界全体でのCOVID-19の感染者数は増え続けており、流行は沈静化するどころかむしろ加速しています。とりわけアメリカは1日あたりの感染者数が過去最多の4万人に達しており、アリゾナ州・テキサス州・フロリダ州ではクラスター感染が多発しています。



【解説】 新型コロナウイルス、感染者数が増えている場所と減っている場所は - BBCニュース

https://www.bbc.com/japanese/features-and-analysis-53222283



しかし、こういった状況に反して、アメリカ人は「COVID-19の流行のピークは過ぎ去った」と考えていることが研究で明らかになりました。アメリカや世界における人々の問題意識などに関するシンクタンクであるピュー研究所が2020年6月中旬に実施した新型コロナウイルスの流行に関する調査によると、被験者4708人のうち約40%が「Behind us(ピークは過ぎ去った)」と、59%が「Still to come(ピークはこれから来る)」と回答しました。2020年4月上旬に同様の調査を実施した際には、「ピークは過ぎ去った」という回答は26%、「ピークはこれから来る」という回答は73%だったため、1日あたりの感染者数が増え続けているのにも関わらず、アメリカでは「ピークは過ぎ去った」と考える人が増加しています。





この見方は特に「REP/LEAN REP(共和党支持者)」の中で根強く、4月上旬の調査では共和党支持者の42%が、6月中旬の調査では61%が「ピークは過ぎ去った」と回答しています。一方、同様の回答を行った「DEM/LEAN DEM(民主党支持者)」は、4月上旬の調査では13%、6月中旬の調査では23%にとどまっています。



共和党支持者が楽観的、民主党支持者が慎重という傾向はその他の設問でも一貫しています。6月の調査で「Eating out in a restaurant(レストランで感染の心配なく落ち着いて食事できる)」と回答した共和党支持者は65%に達しましたが、民主党支持者は28%にとどまっています。





アメリカ人の多くがCOVID-19の流行に楽観的な見方を示す一方で、アメリカ人はCOVID-19の感染力を過小評価していないこともわかっています。「COVID-19の流行に影響を与えるのは人間の行動である」という設問に関して、「A great deal(その影響は多大だ)」と回答したアメリカ人は59%に達しており、「A fair amount(影響はかなり大きい)」と回答したアメリカ人は28%と、総計すると87%のアメリカ人が「人間の行動がCOVID-19の流行に大きな影響を与える」と考えています。





さらに、「無意識のうちに他人にCOVID-19をうつすかもしれない」という懸念を抱えている人の数は4月・6月の調査の両方で6割ほど、「COVID-19に感染して入院しなければならないかもしれない」という人も両調査で5割ほどと、アメリカ人はCOVID-19に対する警戒を解いているわけではないようです。



アメリカでの感染者数は2020年4月と5月では横ばい傾向にありましたが、6月に入ってから急増。その原因は、再開への経済的圧力や、制限の早期緩和などが原因だとみられています。



世界保健機関のテドロス・アダノム事務局長は2020年6月30日に、新型コロナウイルスの流行について「最悪の事態はこれから」と警告を発しており、各国政府に適切な対策を実施するように呼びかけています。