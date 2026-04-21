2026年04月21日 14時00分 メモ

風刺メディア「The Onion」が右翼陰謀論者アレックス・ジョーンズのウェブサイト「Infowars」を作り変える新たな計画が始動



アメリカの風刺メディアである「The Onion」が、右翼の陰謀論者であり銃乱射事件についてのうそを広めたアレックス・ジョーンズ氏が運営するウェブサイト「Infowars」を作り変えるため、新たな計画を進めていることが報じられました。



At Long Last, InfoWars Is Ours - The Onion

https://theonion.com/at-long-last-infowars-is-ours/



The Onion Has a New Plan to Take Over Infowars

https://www.nytimes.com/2026/04/20/business/infowars-alex-jones-the-onion.html



The Onion has agreed to a new deal to take over Infowars : NPR

https://www.npr.org/2026/04/20/nx-s1-5791726/the-onion-satirical-takeover-infowars-new-plan



The Onion plans to lease Alex Jones’s Infowars after judge blocks purchase | US news | The Guardian

https://www.theguardian.com/us-news/2026/apr/20/the-onion-alex-jones-infowars



2012年12月にアメリカのコネチカット州で発生したサンディフック小学校銃乱射事件では、6～7歳の子ども20人を含む26人が射殺されました。ところがジョーンズ氏はこの事件について「銃規制のためのでっち上げだ」との陰謀論を展開し、自身が運営するウェブサイトのInfowarsやラジオ番組などで偽情報を広めました。



ジョーンズ氏のうそを信じた支持者らは銃乱射事件の遺族に嫌がらせや誹謗(ひぼう)中傷、脅迫などを行いました。遺族らは2018年に、Infowarsの本拠地であるテキサス州やコネチカット州でジョーンズ氏に対する名誉毀損(きそん)訴訟を起こし、2022年に総額9億6500万ドル(約1500億円)の賠償が命じられました。ジョーンズ氏の上訴は2025年に棄却されていますが、ジョーンズ氏は遺族に支払うべき賠償金を一切支払っていないとのこと。



ジョーンズ氏に命じられた賠償金の支払いを進めるため、裁判所は2024年に管財人を任命し、Infowarsの親会社であるFree Speech Systemsの設備・知的財産・その他資産を売却するように命じました。その中でInfowarsもオークションにかけられ、風刺メディアのThe Onionとジョーンズ氏と関係がある会社が入札。管財人と遺族らは、The Onionを買収主として指名しました。



陰謀論者のアレックス・ジョーンズによるウェブサイト「Infowars」がオークションにかけられ風刺メディアの「The Onion」が落札、サイトは閉鎖し別物に作り替えられる予定 - GIGAZINE





この決定に対しジョーンズ氏と弁護士らは、オークションの過程に不正があったと主張。判事は手続きが不透明でありThe Onionの入札の方が優れていたとは言えないと認め、オークションを通じたThe Onionへの売却は却下されました。



風刺メディア「The Onion」による陰謀論者アレックス・ジョーンズのウェブサイト「Infowars」の買収が裁判官により却下される - GIGAZINE





そして2026年4月、Free Speech Systemsの管財人はテキサス州トラビス郡地方裁判所のマヤ・ゲラ・ギャンブル判事に対し、「The OnionがInfowarsのライセンスを取得する契約」を承認するよう求めました。この契約ではThe Onionの親会社であるGlobal Tetrahedronが、Infowarsのウェブサイトや関連する知的財産の使用権を、月額8万1000ドル(約1300万円)で取得するとされています。



ライセンス契約はすでに管財人とThe Onionの間で合意されていますが、ギャンブル判事が承認するまで効力は発生しません。また、ジョーンズ氏もすでにこの契約に異議を唱える構えを見せており、The Onionを非難するとともに支援者らに支援を呼びかけました。





The OnionはInfowarsのライセンスを取得した後、陰謀論を風刺するコメディサイトに作り変える計画です。「Infowarsのクリエイティブディレクター」として雇われたコメディアンのティム・ハイデッカー氏は、「Infowarsという非常に有害・否定的・破壊的な力を、私たちの創造性を発揮できる素晴らしい場所へと生まれ変わらせることができたら、それは本当に素敵なジョークになるだろうと思っています」と述べています。



The Onionのベン・コリンズCEOは、「サンディフック小学校銃乱射事件の遺族がアレックス・ジョーンズを提訴してから約8年後、彼らはついに正義といくらかの賠償金を得ることになるでしょう。これはメディア史に残るひどい出来事から、真に新しい何かを生み出すチャンスです」とコメントしました。

