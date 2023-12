2023年12月11日 10時51分 ネットサービス

「アメリカを代表する陰謀論者」アレックス・ジョーンズのXアカウントをイーロン・マスクが復活させる、世論調査で70%超がアカウント復活を支持



「アメリカを代表する陰謀論者」とも評される極右の陰謀論者でありラジオ番組の司会者でもあるアレックス・ジョーンズ氏のX(旧Twitter)アカウントが復活しました。



ジョーンズ氏は2018年に旧Twitterの行動規範に違反しているとして、アカウントを凍結させられました。この凍結措置はAppleやYouTube、Facebookといったプラットフォームが「ジョーンズ氏の投稿するコンテンツはコミュニティ基準に違反している」として、同氏のアカウントをBANした後のことでした。



しかし、マスク氏は2023年12月10日にジョーンズ氏のXアカウントの凍結を解除するか否かを問うアンケート調査を実施。アンケートの結果は賛成が70.1%、反対が29.9%で、凍結解除に賛成する意見が多数という結果になりました。



Reinstate Alex Jones on this platform?



Vox Populi, Vox Dei. — Elon Musk (@elonmusk)



このアンケート結果を受け、マスク氏は「皆さんが話した通りになるでしょう」と投稿し、ジョーンズ氏のアカウント凍結を解除することを約束しています。



The people have spoken and so it shall be — Elon Musk (@elonmusk)



マスク氏はXを買収した際にも「凍結されているアカウントに恩赦を与えるべきか」を問うアンケート調査を実施し、大量の凍結アカウントを復活させました。これに伴い、マスク氏はXの凍結基準を緩和しています。



旧Twitterが凍結したアカウントはヘイトスピーチや罵倒、嫌がらせ、選挙妨害などに関与してきたアカウントであったため、凍結解除によりプラットフォームに悪影響が生じる可能性が指摘されていました。また、マスク氏が大規模な凍結解除を宣言した後も、一部のジャーナリストのアカウントは凍結したままであったと指摘されています。



マスク氏は「すべての陰謀論者をインターネットから排除すれば、CNNやThe New York Times、The Washington Post、MSNBCといったメディアが最初に排除されることとなるだろう」という投稿をリポストし、「その通り」と言及しています。



Haha true https://t.co/4V2nPIsPTH — Elon Musk (@elonmusk)



一方で、マスク氏は「修正が必要なアレックス・ジョーンズの投稿にはコミュニティノートが迅速対応することとなるでしょう」とも投稿しており、ジョーンズ氏の陰謀論には迅速に対応することを約束しました。



It is a safe bet that Community Notes will respond rapidly to any AJ post that needs correction — Elon Musk (@elonmusk)



なお、ジョーンズ氏はサンディフック小学校銃乱射事件に関する陰謀論を推進しており、その内容は「アメリカ国民から銃を奪うために政府が架空の銃乱射事件を報じた」というものでした。この陰謀論に憤慨したサンディフック小学校銃乱射事件の被害者遺族はジョーンズ氏を訴えており、同氏は損害賠償金として15億ドル(約2200億円)の支払いを命じられています。