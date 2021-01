GoogleやMicrosoftなどIT大手連合が「Open Web Docs」を発表

GoogleやMicrosoftらで構成される大手IT企業連合が2021年1月26日に、Web開発者向のオープンなドキュメンテーションを支援するプロジェクト「 Open Web Docs 」の設立を発表しました。Mozillaも参加するこのプロジェクトは、Mozillaの不振により下火となっていた MDN Web Docs の空白を埋めるものになると期待されています。 Open Web Docs - Open Collective https://opencollective.com/open-web-docs/updates/introducing-open-web-docs Browser makers launch new project for writing documentation for Web APIs | ZDNet https://www.zdnet.com/article/browser-makers-launch-new-project-for-writing-documentation-for-web-apis/ Googleで渉外担当者を務めるロバート・ナイマン氏は1月26日に、Web開発者や技術者向けのドキュメントを集約するプロジェクト「Open Web Docs」の設立を発表しました。同様のプロジェクトには、Mozillaが運営してきたMDN Web Docsがありますが、Open Web Docsはこれに取って代わるものではなく、むしろこれまで多くの開発者がプラットフォームの垣根を越えて利用したり貢献したりしてきたMDN Web Docsを支援することに焦点を当てたものだとのこと。

2021年01月26日

