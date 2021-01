Appleに対して75億円の損害賠償を求める訴訟をイタリアの消費者団体が開始

・関連記事

iPhoneのバッテリー事故が2日続けてApple Storeで発生、「計画的陳腐化」が疑われる性能低下に伴う交換プログラムが影響か - GIGAZINE



Appleが古いiPhoneの性能を落としていることがベンチマーク統計から明らかに、その狙いは何なのか? - GIGAZINE



「iPhoneは早ければ1年後に性能が落ち始める」のをAppleが正式に認める - GIGAZINE



古いiPhoneの性能を意図的に落としたと認めたAppleが早くも集団訴訟に直面 - GIGAZINE



古いiPhoneの性能を落としていた問題でAppleから約2700円の和解金を受け取ることが可能に - GIGAZINE



Appleは540億円超を「iPhoneのピーク性能を落としていた件」の和解金として支払うことに合意 - GIGAZINE



Appleが30億円の罰金を「iPhoneのピーク性能を落としていた件」でフランスに支払う羽目に - GIGAZINE

2021年01月26日 11時00分00秒 in モバイル, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.