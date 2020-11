2020年11月18日 17時00分 ソフトウェア

Mozillaが開発するレンダリングエンジン「Servo」をLinux Foundationが引き継ぐことに



ウェブブラウザのFirefoxを開発するMozillaが開発してきたブラウザ用レンダリングエンジンの「Servo」が、Linuxの標準化や成長をサポートする非営利の技術コンソーシアム・Linux Foundationに引き継がれることが、2020年11月17日に発表されました。



Servoはアプリケーションと組み込みの両方で機能するように設計された、オープンソースの高機能レンダリングエンジンで、開発にはMozillaが支援するプログラミング言語のRustが用いられています。レンダリングやレイアウト、HTML解析、画像復号といったタスクを独立して並列処理することにより、Servoはページの読み込み時間を高速化しているとのこと。



Mozillaは2012年からServoの開発を開始し、記事作成時点ではLinux、macOS、Windowsで動作するほか、SamsungによってAndroidおよびARMプロセッサへ移植されています。また、Firefoxの高速ウェブエンジン「Project Quantum」も、Servoがベースとなっています。なお、Project Quantumは2017年11月に正式版がリリースされました。



ところが11月17日にServoの公式ブログで、ServoがMozillaの手から離れてLinux Foundationに引き継がれることになったと報告されました。Servoプロジェクトはプロジェクトを導く役員会および技術運営委員会を新たに設置し、従来と同様に高機能かつ安全なレンダリングエンジンを提供するため、技術運営委員会がコミュニティをサポートするとのこと。



Servoプロジェクトの技術責任者を務めるAlan Jeffrey氏は、「Linux Foundationには、世界で最もユビキタスなオープンソーステクノロジーをホストおよびサポートしてきた実績があります。これにより、Linux FoundationはServoコミュニティを成長させ、プラットフォームサポートを強化する上で自然な拠点となっています」と述べています。Mozillaの最高執行責任者(COO)を務めるAdam Seligman氏は、「ServoがMozillaを卒業し、Linux Foundationに移行することを嬉しく思います。そこでは、Servoが今後も繁栄し、ウェブベースのイノベーションを推進していくことを確信しています」とコメント。





また、Linux FoundationでServoプロジェクトのゼネラルマネージャーを務めるMike Dolan氏は、「Servoはウェブテクノロジーを使用してアプリケーションと没入型エクスペリエンスを構築する、最も有望かつ最新のオープンウェブエンジンです。私たちがこの重要な作業を数十年にわたって維持・サポートできることに興奮しています」と述べました。



IT系メディアのIT ProはMozillaがServoを手放したことについて、Mozillaが財政的困難に直面していることが背景にあると指摘。Jeffrey氏はIT Proに対し、「移管のきっかけになったのは、Mozillaのリストラと、製品やサービスに焦点を当てて再構築するという決定でした」と述べました。



なお、Mozillaは新型コロナウイルスのパンデミックによる収益への影響から、2020年8月に「全社員の4分の1に相当する250人を解雇する」ことを決定しています。



