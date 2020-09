一時停止中だった「Firefox Send」が再開することなく終了、「Notes」も同時に終わる

・関連記事

無料で最大2.5GBのデータを共有できるセキュリティ面もバッチリなファイル共有サービス「Firefox Send」が正式リリースされる - GIGAZINE



Firefoxのサイドバーにメモ帳を追加する「Notes」&暗号化してファイルのやりとりができる「Send」レビュー - GIGAZINE



Firefoxのファイル共有サービス「Firefox Send」がマルウェア配布に悪用され一時閉鎖 - GIGAZINE



Android版Firefox 79に「使いにくくなった」との声多数、これがMozillaの意図通りであることが悲報との報道も - GIGAZINE



「Firefox 80」正式版リリース、同時にAndroid版Firefoxが大幅アップデート - GIGAZINE



Mozillaが新型コロナの影響を受けて250人の人員整理を決定 - GIGAZINE

2020年09月18日 17時00分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.