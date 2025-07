Dropboxがパスワードマネージャー「Dropbox Passwords」終了を告知、終了前にパスワード移行の必要あり

Move your data from Dropbox Passwords to 1Password | 1Password Support https://support.1password.com/import-dropbox/

オンラインストレージサービスのDropboxが、パスワードマネージャー「 Dropbox Passwords 」を終了させる方針を表明しました。サービス終了は段階的に行われる予定となっており、2025年10月28日(火)をもって完全終了となります。 Dropbox Passwords discontinuation | Dropbox Help - Dropbox Help https://help.dropbox.com/en-us/installs/dropbox-passwords-discontinuation Dropbox Passwords のサービス終了 | Dropbox ヘルプ - Dropbox ヘルプ https://help.dropbox.com/ja-jp/installs/dropbox-passwords-discontinuation

・関連記事

2025年07月31日 11時15分00秒 in ソフトウェア, Posted by logc_nt

