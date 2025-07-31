Dropboxがパスワードマネージャー「Dropbox Passwords」終了を告知、終了前にパスワード移行の必要あり
オンラインストレージサービスのDropboxが、パスワードマネージャー「Dropbox Passwords」を終了させる方針を表明しました。サービス終了は段階的に行われる予定となっており、2025年10月28日(火)をもって完全終了となります。
Dropbox Passwords discontinuation | Dropbox Help - Dropbox Help
https://help.dropbox.com/en-us/installs/dropbox-passwords-discontinuation
Dropbox Passwords のサービス終了 | Dropbox ヘルプ - Dropbox ヘルプ
https://help.dropbox.com/ja-jp/installs/dropbox-passwords-discontinuation
Dropboxによると、Dropbox Passwords終了の理由は「その他の主要製品の機能強化に注力する取り組みの一環」だとのことです。
ユーザーはDropbox Passwordsを2025年8月28日(木)まではこれまで通り使い続けられますが、2025年8月28日(木)以降はモバイルアプリおよびブラウザ拡張機能が読み取り専用に変更され、新しいパスワード情報を追加することができなくなります。また、自動入力機能も削除されます。
続いて2025年9月11日(木)にはモバイルアプリが停止し、ブラウザ拡張機能しか使用できなくなります。
そして最終的に、2025年10月28日(火)にブラウザ拡張機能も使えなくなり、Dropbox Passwordsのサービスが終了するという形です。
Dropboxは、サービス終了に合わせて、サーバーに保存されている各ユーザーの登録したパスワード情報をすべて完全に消去することを表明しています。データを取り出したい場合、すべてのログイン用情報と決済カード情報をCSVファイルでエクスポートすることが可能です。Dropboxではエクスポート作業をする場合、ブラウザ拡張機能を使用することを推奨しています。
なお、代替サービスとしてDropboxは1Passwordなどの利用を勧めています。Dropbox Passwordsに保存しているデータを1Passwordに引き継ぎたい場合、Dropbox Passwordsのブラウザ拡張機能をウェブブラウザのツールバーに表示して「1Passwordへ移行」を選択。
続いて画面上の案内に従って1Passwordのアカウント作成を行うか、すでにある1PasswordのアカウントにサインインすればOKだとのことです。
Move your data from Dropbox Passwords to 1Password | 1Password Support
https://support.1password.com/import-dropbox/
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in ソフトウェア, Posted by logc_nt
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