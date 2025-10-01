2025年10月01日 12時32分 ネットサービス

GmailでのPOPとGmailifyのサポートが2026年1月で終了、サードパーティー製POPメールを受信する機能が廃止に



Googleが2026年1月で、GmailにおけるGmailifyとPOPのサポートを終了すると発表しました。



Learn about upcoming changes to Gmailify & POP in Gmail - Gmail ヘルプ

https://support.google.com/mail/answer/16604719





「Gmailify」は、Yahoo、AOL、Outlook、HotmailなどのGmail以外のメールアカウントで、Gmailのさまざまな機能を利用できるようになるという機能です。具体的には、Gmailの迷惑メール対策や受信トレイ機能などの、強力な機能が利用できるようになります。



Gmailifyのサポート終了により利用できなくなるのは、「スパム対策」機能、「モバイルでのメール通知の改善」機能、「受信トレイのカテゴリ」機能、「高度な検索演算子による高速検索」機能です。





「POP」は、POPに対応した他のメールクライアント(Microsoft Outlookなど)で、Gmailのメールを開くことができるようになるというもの。IMAP接続とは異なり、POPは単一のデバイスでのみ機能し、メールをリアルタイムで同期することはできません。



POPのサポート終了により、GmailではPOP経由でサードパーティークライアントでメールをチェックすることができなくなります。また、ブラウザ版のGmailで「他のアカウントのメールを確認する」オプションが利用できなくなります。





ただし、引き続きGmailアプリ内で他のメールアカウントで受信したメールを読んだり、メールを送信したりすることは可能です。これはGmailモバイルアプリでサポートされている標準のIMAP接続を使用するためだとGoogleは説明しています。



なお、GoogleはGmailアプリにメールアカウントを追加する方法や、さまざまなメールデータをGoogle Workspaceアカウントにデータ移行する方法を公開しているので、今回のサポート終了による影響を受ける人は参考にしてみてください。

